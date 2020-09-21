Экономика

18:59 21.09.2020

Промедление с реформами повлекут натянутость отношений Украины с МВФ - Oxford Eсonomics

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Промедление с реформами повлекут натянутость отношений Украины с МВФ - Oxford Eсonomics

 Промедление с проведением реформ в Украине может привести к натянутым отношениям между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), указывают аналитики Oxford Eсonomics в материалах сентябрьского отчета.

"МВФ получил заверения в независимости НБУ, что позволило существенно увеличить социальные расходы в 2020-2021 гг., исходя из пессимистических прогнозов роста и улучшения взимания налогов. Но потеря импульса к реформам после недавних перестановок в Кабинете министров и НБУ может все же напрячь отношения с МВФ во время текущей резервной программы и вызывает сомнения в способности правительства проводить дальнейшие структурные реформы или меры по борьбе с коррупцией", - говорится в материалах Oxford Eсonomics, имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно им, Oxford Eсonomics сохраняет ожидания падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на 5,2% с дальнейшим возвращением к росту на 3,6% в 2021-м.

При этом аналитики ухудшили ожидания среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе, однако среднегодовой курс в этом году, как и ранее, ожидают на уровне 27 грн/$.

"Инфляция может резко вырасти в начале 2021 года, поскольку спрос возобновится раньше, чем производсттво, и компании понесут дополнительные расходы из-за обещанного повышения минимальной зарплаты", - указывается в материалах.

По мнению аналитиков, неопределенность дальнейших экономических перспектив усиливает возобновление роста заболеваемости COVID-19, а также отсутствие прогресса в восстановлении мира на Донбассе.

Теги: #oxford_ecоnomics #украина #реформы #мвф
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