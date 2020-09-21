Экономика

18:57 21.09.2020

Нефть резко дешевеет на новостях о начале восстановления добычи в Ливии

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Нефть резко дешевеет на новостях о начале восстановления добычи в Ливии

Цены на нефть эталонных марок теряют 5-6% в ходе торгов в понедельник на фоне опасений по поводу возобновления добычи на востоке Ливии, которое может усугубить ситуацию с избыточным предложением.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 КВ в понедельник составляет $41,02 за баррель, что на $2,13 (4,94%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $2,4 (5,84%) - до $38,71 за баррель.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, пишет агентство Dow Jones.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн б/с.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на ливийских чиновников сообщает, что добыча в стране будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки начиная с четверга.

"Ливия - главный фактор, определяющий сегодняшнюю динамику цен", - сказал директор по исследованиям сырьевого рынка Julius Baer Норберт Рюкер.

На прошлой неделе нефть уверенно подорожала после того, как по итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшего 17 сентября, было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выразил уверенность, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

JMMC рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

Однако аналитики SaxoBank сохраняют "осторожность относительно способности нефти значительно подняться в короткой перспективе, разве что ОПЕК+ неожиданно откажется от намеченного на январь повышения квот добычи на 2 млн баррелей в сутки".

Инвесторы также продолжают следить за данными о распространении коронавируса в мире. Общее число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии по состоянию на понедельник выросло до 7 млн 1 тыс. 273 человек, сообщил портал Worldometer. В Индии выявлено более 5,48 млн случаев заболевания, в Бразилии - 4,54 млн случаев. Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,22 млн инфицированных.

Теги: #нефть
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