АМКУ рекомендовал крупному поставщику тепла и горячей воды в Киеве снизить плату за услуги

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал ООО "Евро-Реконструкция", являющегося поставщиком отопления и горячей воды для 300 тыс. жителей и предприятий Левого берега Киева, осуществить перерасчет платы за тепловую энергию, услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения в связи со снижением цены природного газа в течение отопительного периода 2019-2020 гг.

Согласно сообщению АМКУ на сайте, "Евро-Реконструкция" проигнорировала январские рекомендации комитета об изменении начислений в отопительном сезоне 2019-2020 гг. платы за тепловую энергию и теплоснабжение в связи с существенным – свыше 20% – снижением цены на газ.

При этом АМКУ опроверг предоставленную поставщиком тепла информацию о том, что основным видом топлива с долей в 90% для него является уголь, а не газ, указав, что в течение четырех месяцев текущего года доля газа при производстве тепла составляла 42,7%, в апреле – 56%.

В то же время комитет обратил внимание, что Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 17 марта установила для "Евро-Реконструкции" тариф на услуги по поставкам тепловой энергии на уровне 827,18 грн/Гкал.

"Несмотря на это, предприятие продолжает насчитывать населению плату за услуги централизованного отопления по предыдущим тарифам – 1341,53 грн/Гкал, то есть завышенным на 514,35 грн", – говорится в сообщении АМКУ.

Комитет также отметил: заявляя о намерении снизить тарифы в случае заключения потребителями новых договоров, "Евро-Реконструкция" надлежащим образом не проинформировала их о возможности получения услуг по более низкому тарифу. В связи с этим комитет в обязательных к рассмотрению рекомендациях указал поставщику на необходимость обеспечить публичное информирование потребителей о снижении оплаты услуг по поставкам тепловой энергии при заключении договоров о предоставлении услуг по поставкам тепловой энергии/горячей воды (вместо договоров о предоставлении услуг централизованного отопления/горячего водоснабжения) и условиям заключения таких договоров.

"Такое поведение предприятия содержит признаки злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке", – резюмировал АМКУ.

Как сообщалось, глава комитета Ольга Пищанская в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что комитет начал активно контролировать деятельность на рынках жилищно-коммунальных услуг.

"Ситуация на них очень чувствительная для каждой семьи. Например, в конце прошлого года почти на четверть упали цены на природный газ…, однако теплоснабжающие компании, пользуясь своим монопольным положением и несовершенным регулированием, не приняли никаких мер для уменьшения стоимости отпущенной тепловой энергии", – пояснила глава АМКУ.

Пищанская отметила, что комитет оперативно отреагировал и рекомендовал теплоснабжающим компаниям осуществить соответствующие перерасчеты По состоянию на июнь 2020 года сумма сэкономленных средств уже превысила 3 млрд грн.