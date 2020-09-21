Проект Концепции экономического развития Донбасса будет направлен центральным и местным органам власти до конца сентября

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины до конца сентября намерено направить на согласование центральным органам исполнительной власти и местным органам власти Донецкой и Луганской областей проект концепции будущей Стратегии экономического развития областей.

В сообщении пресс-службы министерства отмечается, что указанный проект Концепции будет также направлено на все центральные органы исполнительной власти.

Отмечается, что команда Минреинтеграции завершила первый этап обсуждения концептуальных подходов к Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской области. На последнем этапе прошли встречи с руководством Мариуполя и представителями структурных подразделений городского совета, бизнеса и научных учреждений города.

Также состоялись встречи с представителями власти и бизнеса центральной и южной части области (ВЦА Марьинского района, г.Волноваха., г.Марьинка, г.Красногоровка, с.Широкино, с.Коминтерново, Волновахская, Мангушский, Никольская, Константиновская РГА ).

"В ближайшее время концепция Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей будет официально представлена на согласование с центральными и местными органами власти", - говорится в сообщении Минреинтеграции.