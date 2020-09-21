Экономика

16:59 21.09.2020

Дилер Citroen поставил "Новой поште" еще 51 автомобиль Citroen Berlingo

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Дилер Citroen поставил "Новой поште" еще 51 автомобиль Citroen Berlingo

Официальный дилер автобренда Citroen компания "ВиДи Элеганс" передала 51 специальный коммерческий автомобиль Citroën Berlingo VU в адрес компании "Нова Пошта", сообщается в пресс-релизе представительства автобренда в Украине.

Согласно сообщению, в текущем году это уже вторая партия таких автомобилей, поставленных "ВиДи Элеганс" для "Новой Пошты" (первая партия – также 51 авто).

"И это только начало – на этом сотрудничество не заканчивается, запланированы дальнейшие поставки", - констатируется в сообщении.

При этом в представительстве уточнили, что автомобили укомплектованы в соответствии с пожеланием заказчика, в частности, созданы на основе модели со стандартным кузовом L1, но имеют усиленную подвеску с грузоподъемностью до 1000 кг. Также в наличии кондиционер, датчики парковки, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой интеграции смартфона (технологии Android Auto и Apple CarPlay).

Автомобили для НП оснащены дизельным двигателем 1,6 HDi 92 и 5-ст. МКПП (расход топлива 4,8 л на 100 км в смешанном цикле), интервал срока регламентных ТО увеличен до 15 тыс. км (или раз в год); общая гарантия 2 года, но пробег при этом не ограничен.

Стоимость контракта в компании не уточняют. На сайте "ВиДи Элеганс" цена автомобиля Citroën Berlingo VU стартует с 455,7 тыс. грн (в комплетации Control 1000) и с 539,7 тыс. грн (комплектация Worker).

Официальное представительство Citroёn в Украине начало операционную деятельность в июне 2010 года. Линейка автомобилей Citroёn в стране представляет широкий модельный ряд легковых и коммерческих авто.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Глобал".

Теги: #нова_пошта #citroen
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