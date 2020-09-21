Транспортировка газа через ГИС "Будинце" возобновится утром 22 сентября - ОГТСУ

ООО "Оператор ГТС Украины" завершил ремонтные работы на участке газопровода "Лупинг №4", который проходит через газоизмерительную станцию (ГИС) "Будинце" на границе со Словакией.

"В полном объеме принимаются заявки от трейдеров на транспортировку газа из Словакии в Украину через ГИС "Будинце" на газовые сутки 22 сентября, которая начнется завтра в 7:00", - говорится в сообщении оператора.

В компании отмечают, что газопровод - объект повышенного внимания, поскольку является единственным маршрутом гарантированных поставок газа из стран ЕС в Украину. По просьбе участников рынка сроки выполнения ремонтных работ на нем были сокращены с семи до трех недель.

"Восстановление работы газопровода "Лупинг №4" вернет возможность заказчикам услуг транспортировки использовать этот газопровод для импорта газа в Украину в объемах до 27 млн куб. м/сутки гарантированной и до 15,5 млн куб. м/сутки прерывистой мощности, из которых 12,2 млн куб. м/сутки уже забронированы заказчиками до конца сентября", - отмечается в сообщении.