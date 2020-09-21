Экономика

16:24 21.09.2020

Участок газопровода КЗУ-1 под Киевом работает в штатном режиме – глава ОГТСУ

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Участок газопровода КЗУ-1 под Киевом работает в штатном режиме – глава ОГТСУ

Участок магистрального газопровода "Киев - Западная Украина - 1" (КЗУ-1) в Киевской области, на котором 15 сентября произошла разгерметизация, работает в штатном режиме, сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Последствия ЧС на газопроводе уже ликвидированы, и этот участок работает в штатном режиме. Мы обязательно будем информировать о результатах экспертизы и причинах данной ситуации", - написал он на своей странице в Facebook.

Макогон отметил, что каждая авария или ЧС на объектах газотранспортной инфраструктуры являются предметом профессионального и всестороннего анализа с целью не допустить ее повторения. В этой связи он призвал политиков и экспертов воздержаться от установления причин инцидента в Чабанах "по фото".

Как сообщалось, 15 сентября около 00:20 кв вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев - Запад Украины). Жертв и пострадавших нет.

ОГТСУ 17 сентября заявил о завершении основных ремонтных работы на участке и ликвидации критических последствий аварии. Госслужба по ЧС 18 сентября подтвердила, что участок газопровода восстановлен для транспортировки природного газа.

Газопровод КЗУ используется для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях страны до подземных хранилищ (ПХГ) в западном регионе.

Теги: #макогон #газопровод #чс #огтсу
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