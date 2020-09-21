Валовое поглощение киевских офисов в I пол.-2020 сократилось на 42% – CBRE

Объем валового поглощения офисной недвижимости в Киеве в январе-июне 2020 года сократился на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 42 тыс. кв. м, сообщается в отчете консалтинговой компании CBRE.

"В марте к началу карантина рынок офисной недвижимости в Киеве демонстрировал хорошие фундаментальные показатели в первом квартале 2020 года. Вследствие пандемии COVID-19 ВВП Украины сократился на 9,9% во втором квартале (по сравнению с первым кварталом) и на 11,4% г/г, что негативно повлияло на предпринимательскую активность в стране. Индекс деловых ожиданий во втором квартале упал на 20,7 п.п. с начала года и составил 92,4 во время пандемии COVID-19 на фоне растущих финансовых и политических рисков. Арендная активность на рынке офисной недвижимости в и Киеве замедлилась, и общее валовое поглощение составило примерно 42 тыс. кв. м (-42% г/г)", - говорится в отчете компании в понедельник.

Согласно ему, в структуре валового поглощения преобладают IT-компании (29%). Сегмент коворкингов и сервисных офисов составил 11%, оптовой торговли и ритейла – 10%.

Крупнейшей сделкой в первом полугодии стала аренда офиса Vodafone (7,8 тыс. кв. м) в БЦ Sigma, тогда как компании IT-сегмента EPAM и SoftServe заключали сделки по быстрому сокращению площадей.

Кроме того, в указанный период Фонд гарантирования вкладов физлиц Украины приобрел экс-офис Надра банка (11,2 тыс. кв. м), что увеличило долю госсектора в валовом поглощении до 32%.

По данным CBRE, новое предложение на рынке офисов в январе-июне 2020 года составило 69 тыс. кв. м, что в 2,2 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. В целом общее предложение возросло на 3,6% с начала года и достигло 1,96 млн кв. м.

"Общий объем офисных площадей (класс "A" и "B"), заявленных к выходу на рынок до конца 2020 года, составит около 146 тыс. кв. м, однако, учитывая более сдержанную арендную активность в первой половине 2020 года, сроки сдачи объектов, ранее заявленные девелоперами, могут переноситься. Так как большинство новых проектов на ранних этапах строительства были приостановлены или отменены, новое предложение, вероятно, значительно уменьшится в период с 2023-2024 гг.", – прогнозируют эксперты CBRE.

Среди новых объектов на рынке компания называет БЦ Avenue 53 (18,5 тыс. кв. м), БЦ Forum Park Tower (11,5 тыс. кв. м), БЦ М8 (11 тыс. кв. м), БЦ Hillfort Business Mansion (8,6 тыс. кв. м), БЦ Forum Infinity (8,5 тыс. кв. м), БЦ Nyvky City (7,2 тыс. кв. м) и БЦ Arsenal K-14 (3,8 тыс. кв. м).

По итогам первого полугодия на рынке офисной недвижимости отсутствовали завершенные инвестиционные сделки, что было обусловлено общим снижением инвестиционной активности вследствие пандемии и отставки главы Нацбанка Якова Смолия, считают эксперты CBRE. Ряд игроков отложил инвестиционную деятельность на рынке. Ставка капитализации на качественные офисы с начала года В марте на 0,25 п.п. – до 12%.

"Вероятные задержки в выходе на рынок нового предложения приведут к дефициту большой офисной недвижимости, особенно для арендаторов из сектора IT, которые уже испытывают нехватку качественного предложения. Данная ситуация продолжит поддерживать значительный спрос на крупномасштабные офисные объекты в ближайшем будущем", – цитируется в сообщении управляющий партнер CBRE Ukraine Сергей Сергиенко.

По данным компании, показатель вакантности на этом рынке в первом полугодии вырос на 3,9 п. п. и составил 12,4%, что обусловлено прекращением договоров аренды во время карантина.

Средневзвешенная арендная ставка на офисы класса "А" в Киеве к концу полугодия составила $28/кв. м/мес., класса "В" – $18/кв. м/мес. Эффективная ставка на лучшие помещения сократилась на 7% и составила $25/кв. м/мес.

Согласно прогнозу компании, большой объем нового предложения и выжидательная позиция арендаторов приведут к незначительному росту вакантности в течение полугода, в то время как пандемия станет основным фактором развития гибридных моделей рабочего пространства.

"Мы ожидаем, что арендаторы начнут переоценивать текущее планирование рабочего места, больше фокусируясь на условиях, касающихся работы из дома, чем на традиционных рабочих условиях. Скорее всего, компании продолжат сокращать количество работников, одновременно находящихся в офисе, с целью снижения затрат и оптимизации командной работы. Вследствие такой тенденции субаренда может стать будущим трендом", – считает Сергиенко.

CBRE – крупнейшая консалтинговая компания в сфере недвижимости. Входит в список 500 крупнейших компаний мира, согласно рейтингу Fortune 500.

CBRE имеет более 480 офисов в мире и около 90 тыс. сотрудников.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Украинский офис CBRE открыт в январе 2008 года, является частью аффилированной сети компании.