Экономика

11:59 21.09.2020

Нефть дешевеет после скачка на прошлой неделе, Brent на уровне $43,09 за баррель

2 мин читать
Нефть дешевеет после скачка на прошлой неделе, Brent на уровне $43,09 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с июня скачка по итогам прошлой недели благодаря подтверждению странами ОПЕК+ приверженности сокращению добычи в полном соответствии с предыдущими договоренностями.

Рынок продолжает следить за ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в мире, поскольку остается чувствительным к темпам восстановления глобальной экономической активности, отмечают эксперты AxiCorp.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 КВ в понедельник составляет $43,09 за баррель, что на $0,06 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,15 (0,4%), до $43,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,04 за баррель, что на $0,07 (0,17%) выше уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подорожали на $0,14 (0,3%) - до $41,11 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI - на 10,1%.

По итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшего на прошлой неделе, было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выразил уверенность, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

"Если дополнительные сокращения будут осуществлены, избытка предложения на нефтяном рынке, которого многие боялись, не будет, и запасы существенно сократятся", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.

JMMC рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

"В нынешних условиях JMMC подчеркнул важность проактивных и опережающих действий и рекомендовал участвующим (в сделке ОПЕК+ - ИФ) странам быть готовыми принимать дальнейшие меры в случае необходимости", - говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания комитета.

Общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 в США с начала пандемии по состоянию на понедельник выросло до 7 млн 1 тыс. 273 человек, сообщил портал Worldometer.

В Индии выявлено более 5,48 млн случаев заболевания, в Бразилии - 4,54 млн случаев.

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,22 млн инфицированных.

Теги: #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:31 20.09.2020
Ливийская нефтяная компания возобновляет экспорт нефти с ряда месторождений страны

Ливийская нефтяная компания возобновляет экспорт нефти с ряда месторождений страны

18:55 17.09.2020
Цены на нефть перешли к росту в ожидании сигналов от ОПЕК+, Brent - $43,26 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в ожидании сигналов от ОПЕК+, Brent - $43,26 за баррель

18:36 15.09.2020
Нефтяные цены растут, несмотря на опасения по поводу спроса, Brent - $39,84 за баррель

Нефтяные цены растут, несмотря на опасения по поводу спроса, Brent - $39,84 за баррель

09:05 15.09.2020
Цены на нефть слабо опускаются, Brent подешевела до $39,55 за баррель

Цены на нефть слабо опускаются, Brent подешевела до $39,55 за баррель

01:12 13.09.2020
Турция скоро может объявить об открытии месторождений углеводородов в Средиземном и Черном морях - министр

Турция скоро может объявить об открытии месторождений углеводородов в Средиземном и Черном морях - министр

18:47 09.09.2020
Нефть уверенно растет после падения до 3-месячного минимума, Brent - $40,53 за баррель

Нефть уверенно растет после падения до 3-месячного минимума, Brent - $40,53 за баррель

18:53 08.09.2020
Нефть подешевела до 3-месячного минимума, Brent - $39,43 за баррель

Нефть подешевела до 3-месячного минимума, Brent - $39,43 за баррель

16:53 08.09.2020
Семье нардепа Палицы принадлежит 10% нефтяного направления группы "Приват"

Семье нардепа Палицы принадлежит 10% нефтяного направления группы "Приват"

16:50 08.09.2020
Семье нардепа Палицы принадлежит 10% нефтяного направления группы "Приват"

Семье нардепа Палицы принадлежит 10% нефтяного направления группы "Приват"

11:55 04.09.2020
Танкер Delfi снова стал причиной разлива нефтепродуктов

Танкер Delfi снова стал причиной разлива нефтепродуктов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Fitch подтвердило рейтинг "Кернела" на уровне "BB-" со стабильным прогнозом

Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 28,18 грн/$1

Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во II кв.-2020 на уровне 11,4%

ЕБРР обеспокоен отказом Рады разрешить предоставлять госгарантии под кредиты МФО для выплат ВИЭ

Решения НБУ по учетной ставке будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

Fitch подтвердило рейтинг "Кернела" на уровне "BB-" со стабильным прогнозом

Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 28,18 грн/$1

"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен построить новый газопровод от ГПС ЮГОКа в цех предприятия

"Укртранснафта" получила разрешение на создание лицензионного склада для предоставления услуги по хранению нефти

Ryanair вновь сократила число рейсов на фоне постоянных изменений правил передвижения

Украина довела запасы газа в ПХГ до 27 млрд куб. м

"Укрзализныця" перенаправит дизель-поезд из маршрута Киев – Аэропорт "Борисполь" на маршрут Черкассы – Смела

МХП за 5 лет может открыть 350 "Мясомаркетов" в Киеве и Киевской области

США ограничат доступ к приложениям TikTok и WeChat 20 сентября - Минторг

Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во II кв.-2020 на уровне 11,4%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА