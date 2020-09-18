Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 28,18 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 28,185 грн/$1 с 28,14 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,175-28,195 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в пятницу в 15:00 ослабился до 28,17 грн/$1 с 28,11 грн/$1 в четверг.

Нацбанк Украины также ослабил курс нацвалюты на 21 сентября – до 28,1718 грн/$1 с 28,1127 грн/$1 накануне.