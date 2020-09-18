Экономика

18:00 18.09.2020

Украина довела запасы газа в ПХГ до 27 млрд куб. м

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Украина довела запасы газа в ПХГ до 27 млрд куб. м

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 17 сентября 2020 года достигли 27,055 млрд куб. м, или 87,3% от их общей проектной емкости, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отметка запасов в 26 млрд куб. м была преодолена 5 сентября, 25 млрд куб. м – 26 августа, 24 млрд куб. м – 17 августа, 23 млрд куб. м – 8 августа, 22 млрд куб. м – 29 июля.

С окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 17 сентября 2020 года запасы в ПХГ Украины возросли на 71,4%, или на 11,27 млрд куб. м.

Как сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в начале сентября спрогнозировал, что Украина может войти в отопительный сезон 2020/21 гг. с запасами ПХГ около 27-28 млрд куб. м.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 млн куб. м (с 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).

Теги: #газ #пхг
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