Экономика

15:30 18.09.2020

Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во II кв.-2020 на уровне 11,4%

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Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины во II кв.-2020 на уровне 11,4%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года, подтвердила Государственная служба статистики (Госстат) свою предварительную оперативную оценку, обнародованную в середине августа.

По данным статведомства, падение ВВП в первом квартале 2020 года составило 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Как сообщил Госстат, реальный ВВП в апреле-июне (с учетом сезонного фактора) снизился на 9,9% по сравнению с первым кварталом текущего года.

Согласно данным Госстата, номинальный ВВП во втором квартале 2020 года составил 867,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 20744 грн, изменение дефлятора – 5%

Минэкономики в начале августа оценило падение ВВП Украины во втором квартале этого года в 11%, так же, как и Нацбанк, а в целом за первое полугодие – в 6,5%. Министерство, как и правительство, удерживает прогноз спада ВВП в этом году на 4,8% и ожидает его восстановления на 4,6% в следующем году.

НБУ ожидает замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%, в целом прогнозируя снижение ВВП по итогам этого года в 6%, а в следующем году ожидает его роста на 4%.

Теги: #прогноз #ввп #госстат
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