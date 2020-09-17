Бизнес-ассоциации просят Раду отозвать законопроекты, отменяющие детенизационные законы

Бизнес обратился к руководству профильных парламентских комитетов, главам фракций, главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с призывом не поддерживать законопроекты №3853-1 и №3853-2, которые предлагают отменить расширение применения регистраторов расчетных операций (РРО). Они не имеют необходимого обоснования и создают существенные риски возобновления схем минимизации налогов.

Об этом заявили Европейская Бизнес Ассоциация , члены Украинской Рады бизнеса - Общественный союз «Аптечная профессиональная ассоциация Украины», Ассоциация плательщиков налогов Украины, Ассоциация импортеров и дистрибьюторов автокомпонентов, Ассоциация «Украинские импортеры бытовой электроники», «Украинская федерация индустрии безопасности».

В обращениях речь идет о том, что законопослушный бизнес поддерживает уже проголосованные в 2019 году Верховной Радой Украины законы Украины о введении программных РРО рядом с «классическими» кассовыми аппаратами, отмене штрафа в 1 гривну за невыдачу фискального чека, повышении эффективности контроля за соблюдением законодательства через стимулирование покупателей требовать фискальный чек и возможность передавать чек в электронной форме, что крайне важно для интернет-торговли.

Бизнес-ассоциации напоминают парламентским партиям: «Соответствующие нормы поддержаны руководством двух партий и содержатся в Меморандуме о сотрудничестве, подписанных год назад Коалицией УРБ с политическими партиями «Слуга народа» и «Голос». Один из пунктов предвыборного Меморандум а прямо декларирует: «Введение единого налогового электронного документа для контроля цепочки поставок рисковых категорий товаров и стимулирование покупателя получать фискальный чек при их покупке».

Бизнес не видит рисков для легальных участников рынка в так называемом «фискальном кешбеке», как инструменте обеспечения ответственности продавца за невыдачу фискального чека. «Закон предусматривает значительный перечень идентифицирующих данных, которые предоставляет жалобщик в самой жалобе, - считают в Украинской федерация индустрии безопасности, отмечая, что заявитель, который дает информацию о нарушениях, может это сделать только через собственный электронный кабинет налогоплательщика (cabinet.sfs.gov.ua/login).

«Указанные инициативы обеспечат прозрачные и равные конкурентные условия для всех участников рынка и создадут угрозы только для недобросовестных участников», - идет речь в письме на ВРУ Ассоциации плательщиков налогов Украины. В Ассоциации «Украинские Импортеры бытовой электроники» призывают ВРУ отказаться от отката детенизационных реформ и не создавать условия для роста мощных «схем» по занижению выручки и минимизации налогов: «Существующая ситуация выталкивает в «серую зону» добросовестных налогоплательщиков, стремящихся к сохранению конкурентной способности».

Напомним, нормы законов №128-IX и №129-IX - о постепенном расширении сферы применения РРО и их программных аналогов, а также о механизме кешбека - когда покупатели получают часть стоимости покупки, если продавец выдал фиктивный фискальный чек.