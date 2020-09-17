Решения НБУ по учетной ставке будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом

Решения Национального банка Украины (НБУ) по учетной ставке, которая на данный момент находится на уровне 6% годовых, будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом, сообщило правление центробанка в ходе встречи с руководителями учреждений-членов Форума ведущих иностранных финансовых институтов (FLIFI) в четверг.

"На протяжении последних монетарных заседаний НБУ сохранял учетную ставку на уровне 6%. В тех условиях – это оптимальное решение. (…) Дальнейшие решения зависят от развития ситуации с коронавирусом", – сообщила пресс-служба НБУ в Facebook в четверг, пересказывая основные тезисы встречи.

В ходе собрания правление НБУ также отметило, что диалог Украины с Международным валютным фондом (МВФ) продолжается, уточнив, поступление следующего транша от Фонда ожидается в этом году.

Еще одной темой встречи было оживление ипотечного кредитования, в частности, правление Нацбанка указало, что снижение процентных ставок по ипотеке до однознакового уровня – это вопрос текущего и следующего годов, сообщила пресс-служба.

Правление также добавило, что центробанк присоединился к разработке нового законодательства о финансово-кредитных механизмах для строительства жилья, целью которого является усиление ответственности застройщиков и прозрачность финансирования рынка недвижимости.

Сообщается, что в рамках встречи правление регулятора обратило внимание на углубление в последние месяцы Нацбанком диалога с его "ключевыми стейкхолдерами": с правительством, Советом НБУ, бизнесом и международным сообществом.

"Хочу вас заверить, что НБУ будет оставаться вашим прогнозируемым и предсказуемым партнером. Вы не увидите никаких разворотов на 180 градусов в нашей политике", – отметил в ходе собрания глава НБУ Кирилл Шевченко, которого цитирует пресс-служба.