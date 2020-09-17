Экономика

16:00 17.09.2020

Мининфраструктуры ищет возможность предоставить господдержку украинским авиакомпаниям

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Мининфраструктуры ищет возможность предоставить господдержку украинским авиакомпаниям

Министерство инфраструктуры Украины подыскивает оптимальную модель по предоставлению государственной поддержки для украинских авиакомпаний, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации в четверг.

"Мы до сих пор пытаемся найти формулу по поддержке (авиаотрасли - ИФ). Сейчас вот туристическим операторам предоставили пусть и небольшую, но господдержку. Рассчитываем, что авиаперевозчики также смогут получить поддержку... Но точно должен быть механизм поддержки не только на уровне кредитов, но и, возможно, беспроцентной помощи, или даже безвозвратная финансовая помощь", - зявил Криклий.

Он также отметил, что с частью авиакомпаний решить этот вопрос может быть непросто, поскольку у некоторых из них есть задолженности перед госбюджетом.

В то же время министр подчеркнул, что авиаотрасль нуждается в господдержке, поскольку является доходогенерирующей как для региональных бюджетов, так и для ряда смежных отраслей.

"Я заинтересован, чтобы это была поддержка от государства не только словом, но и делом. К сожалению, это зависит не только от нашего министерства", - подчеркнул Криклий.

Министр также отметил, что есть ряд источников, средства из которых могут быть направлены на поддержку авиаотрасли, и сейчас этот вопрос обсуждается со всеми профильными министерствами.

Теги: #авиакомпании #криклий #поддержка #мининфраструктуры
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