Экономика

15:41 17.09.2020

Жмак планирует сократить дефицит тяги за счет высвобождения 18 локомотивов путем оптимизации работы ж/д

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Жмак планирует сократить дефицит тяги за счет высвобождения 18 локомотивов путем оптимизации работы ж/д

 Глава правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак заявил, что планирует бороться с коррупцией на рынке ж/д перевозок, в том числе за счет ликвидации предпосылок к ее возникновению.

В ходе онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации в четверг он, в частности, подчеркнул, что для того, чтобы побороть коррупцию, нужно в первую очередь ликвидировать ее предпосылки, которые возникают в том числе от дефицита тяги.

"Мы уже через две недели можем высвободить 18 локомотивов за счет удлинения "плечей", за счет оптимизации движения пар поездов. Это первая предпосылка, которая будет сильно уменьшать коррупционную составляющую" - отметил Жмак.

Он также подчеркнул, что вопрос с кражами на железной дороге будет решаться публично и показательно.

"Я думаю, 2-3 публичных демонстративные наказания заставят задуматься тех, кто этим занимается, махинаторов... Мы договорились с правоохранительными органами, что те моменты, которые будут вызывать у нас непонимание, мы будем расследовать своими силами - аудитом, а потом передавать правоохранительным органам", - заявил главаправления УЗ.

Он также сообщил, что с бытовыми кражами вопрос также будет решаться "очень жестко".

Жмак также напомнил, что планирует увеличить мотивацию персонала за счет распределения 30% от дельты между сотрудниками компании.

Все это в комплексе, по его мнению, поможет решить вопросы с коррупцией и кражами на ж/д.

Теги: #укрзализныця #коррупция #жмак #перевозки
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