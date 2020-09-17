Экономика

14:57 17.09.2020

АmCham призывает привлечь международных экспертов по управлению отходами к законотворческому процессу

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АmCham призывает привлечь международных экспертов по управлению отходами к законотворческому процессу

Бизнес призывает привлечь международных экспертов по управлению отходами к законотворческому процессу в этой плоскости, поскольку сфера управления отходами требует комплексной реформы и немедленного искоренения коррупции, сообщил президент Американской торговой палаты (American Chamber of Commerce, АmCham) Андрей Гундер.

"Американская торговая палата в Украине последовательно выступает за реализацию реформы, которая является определяющим шагом для перехода к экономике замкнутого цикла и обеспечивает рациональное использование природных ресурсов, стимулирование повторного использования отходов и их переработку. Поэтому мы убеждены, что в фундаменте реформы (законопроект №2207-1-д) не должно быть никакого намека на непрозрачные схемы в виде "зеленого тарифа" на сжигание отходов, дискриминационных налогов и монополизации рынка", - сказал Гундер, комментируя ситуацию с подписанным генпрокурором подозрением народному депутату Александру Юрченко (фракция "Слуга народа").

"Это риски, которые Украина не может себе позволить. Бизнес призывает обеспечить привлечение международных экспертов по управлению отходами в законотворческого процесса и максимальную прозрачность принятия решений", - подчеркнул президент АmCham.

Факт получения взятки политиком недопустим для Украины, полагает Андрей Гундер, ведь руководство страны провозгласило нулевую толерантность к коррупции на всех уровнях. "Это резонансное дело является дополнительным свидетельством того, насколько сфера обращения с отходами требует коренного реформирования", - указал он.

По его мнению, этот случай должен привлечь внимание правительства к реформе, а народные депутаты должны осознать, что отклонение от лучших международных практик, в том числе европейского опыта, а также утвержденной еще в 2017 году Национальной стратегии управления отходами в пользу отдельных бизнес-групп с сомнительными интересами создает угрозу для государственных интересов.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 сентября сообщило о подозрении помощнику нардепа Юрченко по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 (пособничество, принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины. А 17 сентября Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение и самому Александру Юрченко (фракция "Слуга народа").

По данным НАБУ, 27 июля посредник "Ф" познакомил детектива "Д" с нардепом "Ю", который рассказал, что является инициатором законопроекта в сфере переработки твердых бытовых отходов и все вопросы по правкам "замыкаются" на нем. "При этом во время разговора народный депутат Украины "Ю" обусловил свою поддержку необходимостью передать ему денежное вознаграждение, завуалировав это под предложение "помочь экологии" и предоставить "плюшки"", - говорится в сообщении.

В середине августа детектив НАБУ передал первую часть неправомерной выгоды посреднику, а в конце месяца соучастники планировали получить еще одну часть средств.

"При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания", - сказано в сообщении.

В рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении нардепу в совершении преступлений, предусмотренных ст. 368 УК и ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

10 сентября детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП и по предварительной договоренности с Офисом генерального прокурора прибыли в Офис с целью внесения сведений в ЕРДР и подписании ряда ходатайств о проведении следственных действий в отношении депутата. Также был предоставлен проект сообщения о подозрении, справка о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения.

Однако руководитель департамента Офиса Генерального прокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада Генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом в ЕРДР.

11 сентября НАБУ повторно направило в Офис генпрокурора письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако ответа предоставлено не было.

В то же время, в Бюро добавили, что, несмотря на это, преступная коррупционная схема ликвидирована. НАБУ и САП осуществляет следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности других ее участников, включая чиновников, которые способствовали прекращению выполнения спецзадания.

15 сентября Венедиктова заявила, что факт использования служебного положения для получения неправомерной выгоды не подтверждается материалами дела. Кроме того, генпрокурор сообщила, что 14 сентября в 17:20 получила "письмо от руководства НАБУ и черновик подозрения без материалов производства. Письмо и черновик – все".

В тот же день Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1 млн.

Теги: #атп #законодательство #отходы #коррупция #бизнес
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