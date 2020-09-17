Экономика

13:45 17.09.2020

Рада приняла поправки в госбюджет-2020, позволяющие увеличивать местные заимствования на ремонт дорог

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Рада приняла поправки в госбюджет-2020, позволяющие увеличивать местные заимствования на ремонт дорог

Верховная Рада приняла в целом закон, который позволит максимально увеличить допустимую величину местных заимствований на ремонт и строительство автодорог до 30% объема субвенции из госбюджета на эти цели.

За законопроект №3991 проголосовали 255 народных депутатов.

Документ также предлагает увеличить доходную часть госбюджета на 750 млн грн - до 978,925 млрд грн, и на столько же расходную - до 1,269 трлн грн, свидетельствует текст законопроекта.

Предполагается, что доходная часть будет увеличена за счет неналоговых поступлений.

Таким образом, проект закона предлагает увеличить расходы на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автодорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследования, областные госадминистрации.

В то же время - предусматривает на 2,16 млрд грн сокращение расходов на Министерство соцполитики на финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также сокращает расходы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на финансирование программы по управлению в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что принятие законопроекта №3991 позволит использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.

Теги: #дороги #бюджет #рада
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