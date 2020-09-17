Экономика

11:46 17.09.2020

Ориентир доходности 7-летних евробондов "Метинвеста" - около 8,5% – источник

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Ориентир доходности 7-летних евробондов "Метинвеста" - около 8,5% – источник

Ориентир доходности 7-летних еврооблигаций "Метинвеста" ожидаемым объемом выпуска $300 млн определен на уровне около 8,5%, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах в четверг.

Ранее, 15 сентября, "Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 гг. на общую сумму до $290 млн (с учетом, в том числе, комиссий за тендеры), в том числе за счет выпуска новых еврооблигаций.

"Целью предложения … является проактивное управление и продление срока погашения долга эмитента, а также использование благоприятных рыночных условий для рефинансирования облигаций, чтобы обеспечить более стабильную и долгосрочную структуру капитала с более низким риском рефинансирования", – отмечалось в сообщении на Ирландской фондовой бирже.

"Метинвест" напомнил, что в обращении находятся его еврооблигации-2021 номинальным объемом $115,31 млн и еврооблигации-2023 номинальным объемом $504,52 млн. Согласно предложению, объем выкупа еврооблигаций-2023 ограничен условием оставить этот выпуск в обращении в объеме не менее $300 млн. В частности, указано, что если все евробонды-2021 будут поданы для выкупа, то объем выкупа евробондов-2023 составит до $164,25 млн.

"Метинвест" также сообщил, что уже получил от держателя евродондов-2021 на $80,8 млн информацию о намерении пойти на такой выкуп. Если такое намерение будет реализовано, включая предоставление согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций-2021, то для выкупа всего выпуска понадобится согласие держателей этих бондов еще примерно, на $5,7 млн.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 при ранней подаче заявок выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 – по 104,25% от номинала.

Ранний срок приема заявок на выкуп облигаций-2021 и 2023, а также срок предоставления согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций-2021 - по 28 сентября включительно, финальный срок – по 13 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов – 1 октября, финальная – 16 октября.

Теги: #еврооблигации #метинвест
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