Экономика

11:13 17.09.2020

Рада отклонила правительственный законопроект о предоставлении госгарантий "Укрэнерго" под кредиты для погашения долгов перед объектами ВИЭ

3 мин читать
Рада отклонила правительственный законопроект о предоставлении госгарантий "Укрэнерго" под кредиты для погашения долгов перед объектами ВИЭ

Верховная Рада отклонила правительственный законопроект №3960 о внесении изменений в закон о бюджете на 2020 год относительно предоставления по решению правительства государственных гарантий для международного кредитования проектов в сфере электроэнергетики.

Рада на заседании в четверг не поддержала разработанный Министерством финансов законопроект, за который проголосовали 189 депутатов. Парламент также отказался отправлять его на повторное первое чтение (за – 204 депутата) и на доработку авторам (за – 210 депутатов).

По словам представляющего законопроект замминистра финансов Василия Шкуракова, этот документ разработан с целью урегулирования ситуации на рынке электроэнергии, в первую очередь, проведения расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

"Сегодня правительством проводятся переговоры с МФО, в частности, с ЕБРР относительно возможности привлечения кредитов для пополнения оборотных средств ключевых энергопредприятий, в том числе тех, на которые возложены специальные обязательства. Это позволит "Укрэнерго", а также, в частности, "Укргидроэнерго" и "Энергоатому" привлечь средства для повышения ликвидности", – отметил замминистра.

Согласно законопроекту, ст.6 закона о государственном бюджете на 2020 год должна была дополниться нормой, согласно которой госгарантии могут предоставляться по решению правительства для обеспечения долговых обязательств субъектов хозяйствования госсектора экономики, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или передачи электроэнергии перед международными финансовыми организациями (МФО) для поддержки их ликвидности и стойкости работы.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что принятие проекта закона позволит привлечь кредиты МФО на пополнение оборотного капитала субъектами хозяйствования госсектора экономики, осуществляющим деятельность в сфере производства и/или передачи электроэнергии, в том числе, кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для реализации проекта "Солидарная поддержка "Укрэнерго".

"Укрэнерго", в частности, планировала взять кредитные средства у МФО, чтобы рассчитаться с долгами перед производителями электроэнергии из ВИЭ, а также снизить нагрузку на потребителей путем меньшего повышения тарифа компании на передачу электроэнергии.

По данным ГП "Гарантированный покупатель" на 15 сентября, задолженность НЭК перед ГП по компенсациям зеленого тарифа составляет 21,8 млрд грн.

Как сообщалось, у ЕБРР планировалось привлечь EUR128 млн (3,8 млрд грн), а у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – EUR92 млн (2,8 млрд грн). В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".

НКРЭКУ с 1 августа увеличила тариф "Укрэнерго" на передачу на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС), тогда как проект решения предусматривал рост тарифа в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт-ч, а изначальное предложение НЭК было довести тариф до 604,51 грн/МВт-ч.

Комиссия решила отказаться от двукратного роста тарифа по просьбам представителей бизнеса и народных депутатов. Для этого "Укрэнерго" обязалось провести дополнительные переговоры с МФО с целью увеличения объема привлекаемых кредитных средств.

Теги: #укрэнерго #виэ #рада #госгарантии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 17.09.2020
Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по вопросу изменения постановления о местных выборов отменено – нардеп Качура

Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по вопросу изменения постановления о местных выборов отменено – нардеп Качура

12:38 17.09.2020
Рада унифицировала подход к бюджетам местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта

Рада унифицировала подход к бюджетам местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта

12:31 17.09.2020
Рада определила своих представителей в состав конкурсной комиссии по отбору на занятие админдолжностей в САП

Рада определила своих представителей в состав конкурсной комиссии по отбору на занятие админдолжностей в САП

11:50 17.09.2020
Рада унифицировала подход к бюджетам местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта

Рада унифицировала подход к бюджетам местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта

11:28 17.09.2020
Рада приняла в первом чтении законопроект о снижении для аграриев ставки НДС с 20% до 14%

Рада приняла в первом чтении законопроект о снижении для аграриев ставки НДС с 20% до 14%

11:13 17.09.2020
Рада приняла в целом закон об электронной розничной торговле лекарствами

Рада приняла в целом закон об электронной розничной торговле лекарствами

11:00 17.09.2020
КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

КС приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

22:29 16.09.2020
Кравчук в ТКГ заявил, что принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и правом Верховной Рады Украины

Кравчук в ТКГ заявил, что принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и правом Верховной Рады Украины

18:46 16.09.2020
Кравчук указал на заседании ТКГ, что принятие законов и постановлений в Украине является исключительной компетенцией Верховной Рады - источник

Кравчук указал на заседании ТКГ, что принятие законов и постановлений в Украине является исключительной компетенцией Верховной Рады - источник

16:44 16.09.2020
Отрасль ВИЭ рассчитывает на выигрыш дела в КС о признании неконституционными "зеленых" тарифов

Отрасль ВИЭ рассчитывает на выигрыш дела в КС о признании неконституционными "зеленых" тарифов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ориентир доходности 7-летних евробондов "Метинвеста" - около 8,5% – источник

Глава АМКУ считает преждевременным возбуждать дело о нарушении китайских акционеров "Мотор Сич"

Собственник сети Novus покупает "Билла-Украина"

Рада снова ввела в Совет Нацбанка экс-депутата и экс-совладельца Укргазбанка Горбаля

Концепция реформирования лесной отрасли должна быть разработана в ближайшие месяцы - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Ориентир доходности 7-летних евробондов "Метинвеста" - около 8,5% – источник

Потребнастроения украинцев в августе продолжили улучшаться – исследование

Глава АМКУ считает преждевременным возбуждать дело о нарушении китайских акционеров "Мотор Сич"

Отрицание неизбежности "озеленения" бизнеса ведет к сокращению доступа к финансам - торгпред о Green Deal

Собственник сети Novus покупает "Билла-Украина"

Кабмин разрешил выплату зарплат топ-менеджменту Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка сверх карантинного лимита

ЗАЗ будет собирать купе-кроссовер Renault Arkana из российских машинокомплектов

Повышение налогов для сбалансирования бюджета категорически неприемлимо - ЕБА

Руководитель КЖРК распорядился о подготовке к консервации всех четырех шахт предприятия – Волынец

Загрузка гостиниц в Одессе в августе-2020 составила 68% – исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА