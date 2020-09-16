Экономика

17:35 16.09.2020

Отрицание неизбежности "озеленения" бизнеса ведет к сокращению доступа к финансам - торгпред о Green Deal

1 мин читать
Отрицание неизбежности "озеленения" бизнеса ведет к сокращению доступа к финансам - торгпред о Green Deal

Отрицание неизбежности курса на соблюдение экологических требований к производству, в частности курса на реализацию Европейского зеленого соглашения (European Green Deal), приведет к сокращению рынков сбыта и доступа к финансам, полагает заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Отрицание неизбежности "озеленения" бизнеса не только сокращает рынки сбыта. Это также сокращение доступа к финансам, поскольку соблюдение экологических требований в производстве является одним из условий финансирования", - написал он в колонке на "Европейской правде" в среду.

Регуляторные барьеры уже проявляются в сельском хозяйстве.

"Если в ближайшее время не будет подготовлен национальный отчет по уровню выбросов парниковых газов при производстве и обороте сельскохозяйственных культур (в частности, кукурузы и рапса), есть риск того, что экспорт в ЕС просто остановится", - указал Качка.

Кроме того, игнорируя экологические требования, компании лишают себя производственной кооперации, потому углеродный след (carbon footprint) подсчитывается по всей цепочке производства и неэкологические составляющие конечному производителю не нужны, добавил он.

Как сообщалось, в середине августа Кабинет министров совместно с представителями бизнеса, общественности и экспертов наработал предварительные предложения для создания совместной с ЕС Дорожной карты по участию Украины в Европейском зеленом соглашении (European Green Deel), которые планирует закрепить на Саммите Украина-ЕС в октябре.

Теги: #качка #экология #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:31 16.09.2020
Повышение налогов для сбалансирования бюджета категорически неприемлимо - ЕБА

Повышение налогов для сбалансирования бюджета категорически неприемлимо - ЕБА

10:57 16.09.2020
K.Fund Хмельницкого запустил проект в школах Харькова, Черкасс и Кривого Рога по IT и предпринимательству

K.Fund Хмельницкого запустил проект в школах Харькова, Черкасс и Кривого Рога по IT и предпринимательству

22:55 15.09.2020
Австрийский бизнес заинтересован в проектах по снижению смертности на дорогах Украины, создании системы дорожного сбора для финансирования строительства дорог

Австрийский бизнес заинтересован в проектах по снижению смертности на дорогах Украины, создании системы дорожного сбора для финансирования строительства дорог

18:57 15.09.2020
Бизнес-сообщество ВИЭ просит премьера решить вопрос погашения долгов перед отраслью путем выплат из бюджета

Бизнес-сообщество ВИЭ просит премьера решить вопрос погашения долгов перед отраслью путем выплат из бюджета

16:17 15.09.2020
Зеленский ожидает участие австрийского бизнеса в конкурсах по концессии морских портов Украины и приватизации госбанков

Зеленский ожидает участие австрийского бизнеса в конкурсах по концессии морских портов Украины и приватизации госбанков

18:53 10.09.2020
Бизнес просит генпрокурора провести аудит всех уголовных производств на предмет "заказных"

Бизнес просит генпрокурора провести аудит всех уголовных производств на предмет "заказных"

13:09 10.09.2020
Хмельницкий возглавил список украинских городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом - исследование

Хмельницкий возглавил список украинских городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом - исследование

16:03 08.09.2020
После карантина на рынке может получить популярность новый формат коофисов – мнение

После карантина на рынке может получить популярность новый формат коофисов – мнение

15:53 08.09.2020
В Харькове создана рабочая группа по созданию "Украинской кремниевой долины", инвестором выступил Ярославский

В Харькове создана рабочая группа по созданию "Украинской кремниевой долины", инвестором выступил Ярославский

11:04 08.09.2020
Львовский ІТ кластер и программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запускают Marketplace для продвижения IT-компаний

Львовский ІТ кластер и программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запускают Marketplace для продвижения IT-компаний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава АМКУ считает преждевременным возбуждать дело о нарушении китайских акционеров "Мотор Сич"

Рада снова ввела в Совет Нацбанка экс-депутата и экс-совладельца Укргазбанка Горбаля

Концепция реформирования лесной отрасли должна быть разработана в ближайшие месяцы - Шмыгаль

"Газпром" в 2020г заплатит около $2 млрд за транзит газа через Украину

Глава "Нафтогаза" рассчитывает на скорое разделение активов "Укрнафты" после принятия законопроектов по налоговому долгу

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава АМКУ считает преждевременным возбуждать дело о нарушении китайских акционеров "Мотор Сич"

Отрасль ВИЭ рассчитывает на выигрыш дела в КС о признании неконституционными "зеленых" тарифов

Собственник сети Novus покупает "Билла-Украина"

Кабмин разрешил выплату зарплат топ-менеджменту Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка сверх карантинного лимита

ЗАЗ будет собирать купе-кроссовер Renault Arkana из российских машинокомплектов

Руководитель КЖРК распорядился о подготовке к консервации всех четырех шахт предприятия – Волынец

Загрузка гостиниц в Одессе в августе-2020 составила 68% – исследование

Американский регулятор готовится подать антимонопольный иск в отношении Facebook

АМКУ начинает активный контроль рынка ЖКХ – глава комитета

Рада снова ввела в Совет Нацбанка экс-депутата и экс-совладельца Укргазбанка Горбаля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА