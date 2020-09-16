Отрицание неизбежности "озеленения" бизнеса ведет к сокращению доступа к финансам - торгпред о Green Deal

Отрицание неизбежности курса на соблюдение экологических требований к производству, в частности курса на реализацию Европейского зеленого соглашения (European Green Deal), приведет к сокращению рынков сбыта и доступа к финансам, полагает заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Отрицание неизбежности "озеленения" бизнеса не только сокращает рынки сбыта. Это также сокращение доступа к финансам, поскольку соблюдение экологических требований в производстве является одним из условий финансирования", - написал он в колонке на "Европейской правде" в среду.

Регуляторные барьеры уже проявляются в сельском хозяйстве.

"Если в ближайшее время не будет подготовлен национальный отчет по уровню выбросов парниковых газов при производстве и обороте сельскохозяйственных культур (в частности, кукурузы и рапса), есть риск того, что экспорт в ЕС просто остановится", - указал Качка.

Кроме того, игнорируя экологические требования, компании лишают себя производственной кооперации, потому углеродный след (carbon footprint) подсчитывается по всей цепочке производства и неэкологические составляющие конечному производителю не нужны, добавил он.

Как сообщалось, в середине августа Кабинет министров совместно с представителями бизнеса, общественности и экспертов наработал предварительные предложения для создания совместной с ЕС Дорожной карты по участию Украины в Европейском зеленом соглашении (European Green Deel), которые планирует закрепить на Саммите Украина-ЕС в октябре.