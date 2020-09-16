Экономика

14:31 16.09.2020

Повышение налогов для сбалансирования бюджета категорически неприемлимо - ЕБА

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Повышение налогов для сбалансирования бюджета категорически неприемлимо - ЕБА

Повышение налогов для сбалансирования бюджета является категорически неприемлемым для бизнеса, сообщила Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) в релизе в среду.

"Из открытых источников ассоциация получила текст проекта изменений в Налоговый кодекс, которым таки предусмотрено увеличение налоговой нагрузки на бизнес, и, надеемся, это только досадная шутка", - цитирует пресс-служба замдиректора ЕБА Светлану Михайловскую.

Ранее Кабинет министров вместе с проектом госбюджета на 2021 год подал предложения изменений в Налоговый кодекс Украины, в соответствии с которым на 11,6%, согласно прогнозному уровню инфляции в 2020 году, предлагается повысить акциз на алкогольные напитки, экологический налог, ренту за использование радиочастот и на 12%, в соответствии с прогнозом роста цен промышленной продукции, ренту за использование недр.

По ее мнению, компании нуждаются в поддержке, а дополнительные преграды в виде индексации ставок налогов могут заморозить предпринимательскую деятельность.

Помимо этого, ЕБА опасается вмешательства в автоматизированный механизм возмещения НДС.

"Особенно в условиях мировых кризисных явлений в сфере здравоохранения, вызванных пандемией COVID-19, необходимо выполнение положений ст.5 закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" по направлению на реализацию программы медицинских гарантий объема средств бюджета на соответствующий год не менее 5% ВВП страны", - указала ЕБА.

Бизнес также указал на предусмотренное в проекте бюджета на 2021 год увеличение почти на 40% поступлений от произведенного спирта.

"Этот показатель понятен, поскольку состоялась демонополизация и появилась возможность приватизации спиртовых заводов, что позволит развивать производство. Но для прозрачной работы необходимо принятие обновленных условий для лицензирования такого производства", - указала ЕБА.

Кроме того, среди основных статей поступлений по акцизному налогу в проекте госбюджета на 2021 год ЕБА отметила запланированный рост поступлений от ввозимой винодельческой продукции и пива (+ более 50%).

"Но наиболее высокий показатель закладывается в поступления от ввоза табака, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет (почти в 3,5 раза больше показателей проекта бюджета 2020 года). Вместе с тем, учитывая, что положение о маркировке жидкостей до сих пор не утверждено и компании не будет иметь времени для тестирования такого процесса, а соответственно и ввозить жидкости, есть риск получить недопоступления в бюджет в начале года. Поэтому перенос срока по немаркированным жидкостям, которые уже ввезены на территорию Украины приветствуется", - указала ассоциация в релизе.

В то же время бизнес-ассоциация указала, что низкие расходы на "экологизацию экономики", как это, по мнению ее экспертов, заложено в проекте бюджета, могут помешать Украине реализовать планы по введению положений Европейского зеленого курса.

Опасения ЕБА вызывает также то, что для лесной отрасли не предусмотрены средства на охрану лесов от пожаров, возобновление лесов и создание лесных насаждений и полезащитных лесных полос.

Теги: #налоги #еба #бизнес
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