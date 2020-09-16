Экономика

13:33 16.09.2020

Руководитель КЖРК распорядился о подготовке к консервации всех четырех шахт предприятия – Волынец

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Руководитель КЖРК распорядился о подготовке к консервации всех четырех шахт предприятия – Волынец

 Исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) Сергей Новак распорядился начать подготовку к консервации всех четырех шахт комбината, сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на странице в Facebook в среду.

"Сегодня и.о. руководителя КЖРК Сергей Новак дал указание заместителям, техническим работникам начать подготовку к консервации всех четырех шахт КЖРК. Это еще один способ тактического, психологического давления на работников. Потому что в случае таких действий администрация сама подводит предприятие к потере внутренних и внешних контрактов, чем нанесет ущерб не только коллективу, но и владельцам", - написал Волынец.

По его словам, в ответ на такие действия работники указывают на возможность реприватизации комбината.

Официального подтверждения данной информации агентству "Интерфакс-Украина" к настоящему времени получить не удалось.

"Сергей Борисович (Новак – ИФ) сейчас на выезде в пределах города (не в Киеве). Кроме него, никто не сможет ответить на эти вопросы", - пояснили агентству в приемной.

В другом посте Волынца в Facebook сообщается, что в адрес НПГУ поступило письмо от Федерации профсоюза работников химических отраслей и энергетических ресурсов Республики Молдова со словами поддержки в адрес работников КЖРК, которые отстаивают достойные условия работы и уровень зарплаты.

Как сообщалось, горняки шахты "Жовтнева" КЖРК 3 сентября остались под землей в рамках протеста. Позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Требования общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1, 2, прекращение нарушений при аттестации.

По состоянию на 16 сентября 2020 года 184 горняка шахт КЖРК продолжают подземный протест. 15 сентября началась бессрочная акция протеста в Киеве.

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды. Численность работников по итогам 2019 года - 7,411 тыс. человек.

Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".

По данным НДУ на второй квартал 2020 года, основным акционером КЖРК является компания Starmill Limited, которой принадлежит 99,8812% его акций.

Уставный капитал предприятия - 1 млрд 991,233 млн грн.

Теги: #волынец #кжрк #шахти
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