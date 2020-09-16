Экономика

13:29 16.09.2020

Загрузка гостиниц в Одессе в августе-2020 составила 68% – исследование

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Загрузка гостиниц в Одессе в августе-2020 составила 68% – исследование

Загрузка гостиниц в Одессе в августе 2020 года составила в среднем 68%, следует из исследования отельного рынка Hotel Matrix.

"Загрузка гостиниц Одессы в августе 2020 года достигла 68%. При этом для многих будет неожиданным, что гостиницы, расположенные в центре города, достигли 70% показателя в загрузке. Отели в курортных зонах Аркадия и Ланжерон загрузились в августе на 65%", – говорится отчете.

При этом, с учетом неоднородности гостиниц по количеству номеров, показатели загрузки номерного фонда составляют 64% для отелей у моря и 62,8% – для гостиниц в центре Одессы.

Согласно отчету, средний тариф на номер (ADR) в гостиницах Одессы составил в августе 2,3 тыс. грн.

В то же время ADR гостиниц у моря в августе составил 2,9 тыс. грн, а доходность в расчете на номер (RevPAR) составила 2 тыс. грн.

Для гостиниц в центре Одессы показатели ADR в августе составили 1,7 тыс грн, RevPAR – 1,1 тыс. грн.

Исследование Hotel Matrix коснулось гостиниц с совокупным номерным фондом более 1,7 тыс., из которых 45% составили 4-звездочные отели, 32% – 5-звездочные.

По данным компании, в Одессе насчитывается 255 гостиниц с общим номерным фондом 6,572 тыс. номеров.

Hotel Matrix запущен в июле 2020 года, предоставляет услуги гостиничной аналитики и бенчмаркинга в Украине.

Теги: #недвижимость #рынок #гостиницы #одесса
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