Экономика

13:25 16.09.2020

Американский регулятор готовится подать антимонопольный иск в отношении Facebook

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Американский регулятор готовится подать антимонопольный иск в отношении Facebook

Федеральная торговая комиссия (FTC) США намеревается к концу года подать антимонопольный иск в отношении Facebook Inc. (SPB: FB), пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

FTC больше года занимается расследованием, основанном на опасениях о том, что Facebook использует свою влиятельную позицию на рынке, чтобы препятствовать работе конкурентов.

Итоговое решение по поводу иска в отношении Facebook еще не принято, отмечают источники. Комиссия не всегда подает иски, даже если готовится к этому и проводит расследования.

В рамках расследования FTC в прошлом месяце получила показания от главы и основателя Facebook Марка Цукерберга. Он не давал показания в ходе предыдущего расследования FTC, касавшегося ненадлежащего использования личных данных пользователей соцсети. Тогда Facebook согласилась выплатить рекордный штраф в размере $5 млрд.

Для подачи иска в его пользу должны проголосовать большинство членов FTC. В состав комиссии входят три члена Республиканской партии и два представителя Демократической партии.

WSJ не удалось выяснить детали, касающиеся правовой основы иска. Компания раскрыла информацию о том, что комиссия проводит в ее отношении расследование, в прошлом году. Ранее газета сообщала, что одной из целей расследования является выяснить, была ли у Facebook стратегия, заключавшаяся в покупке потенциальных соперников с целью устранить будущие угрозы с точки зрения конкуренции.

Представители FTC продолжают задавать вопросы по поводу прошлых приобретений Facebook, а также о том, как компания управляет своей платформой с точки зрения отношений с разработчиками приложений, отмечают источники.

Компания утверждает, что ее приобретения не противоречат антимонопольному законодательству и позволяют улучшить продукты для пользователей. Facebook еще не проводила переговоры с представителями FTC, что, вероятно, произойдет на финальной стадии расследования.

Акции Facebook в ходе предварительных торгов в среду дешевеют на 1,4%.

Теги: #facebook #ftc
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