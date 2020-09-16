АМКУ начинает активный контроль рынка ЖКХ – глава комитета

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начинает активно контролировать деятельность на рынках жилищно-коммунальных услуг, заявила глава комитета Ольга Пищанская в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Ситуация на них очень чувствительная для каждой семьи. Например, в конце прошлого года почти на четверть упали цены на природный газ…, однако теплоснабжающие компании, пользуясь своим монопольным положением и несовершенным регулированием, не приняли никаких мер для уменьшения стоимости отпущенной тепловой энергии", – пояснила глава АМКУ.

Она отметила, что комитет оперативно отреагировал и рекомендовал теплоснабжающим компаниям осуществить соответствующие перерасчеты, и по состоянию на июнь 2020 сумма сэкономленных средств уже превысила 3 млрд грн.

По ее словам, параллельно проводится соответствующая работа с Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и Минрегионом над усовершенствованием нормативно-правовых актов в сфере теплоснабжения, цель которых - предотвратить злоупотребления со стороны монопольных образований на этих рынках.

"Еще одно направление нашей работы - это обеспечение таких условий проведения конкурсов по обращению с бытовыми отходами, которые бы обеспечили реальную конкуренцию между поставщиками этих услуг, в первую очередь, по цене и качеству", - дополнила глава Пищанская.

Она уточнила, что по ее поручению территориальные отделения Комитета взяли данную ситуацию под контроль на местах.

"Там, где исполнителей услуг назначили без конкурса или были установлены монопольно высокие цены на вывоз мусора, нарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности", - подчеркнула глава АМКУ.



Полностью интервью с главой АМКУ читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua