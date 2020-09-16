Криклий пригласил австрийские компании к сотрудничеству в обновлении подвижного состава "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, находясь в составе делегации президента Владимира Зеленского с официальным визитом в Австрию, пригласил австрийские компании к сотрудничеству по обновлению подвижного состава АО "Укрзализныця" (УЗ), сообщила пресс-служба Мининфраструктуры в среду.

"Несмотря на кризис и карантин, мы продолжаем предпринимать все возможные меры для бесперебойной перевозки грузов. И мы хотим развивать это сотрудничество дальше. Для нас также важна и ожидаема совместная реализация проектов в дорожном секторе и на железной дороге. Речь идет о проектах по обмену опытом внедрения WIM- и Tolling-систем, а также дальнейшая работа над проектом "Ширококолейное сообщение 1520-мм Кошице - Вена". Кроме этого, начался отбор производителя электровозов для обновления парка электровозов "Укрзализныци". Мы приглашаем австрийские компании к сотрудничеству в данном вопросе и участию в отборе", - сказал он во время встречи с участниками украинско-австрийсвого экономического форума во вторник.

Кроме того, министр, которого цитирует пресс-служба, отметил, что Украина очень высоко ценит сотрудничество с Австрией в рамках многосторонних инициатив и международных организаций, в частности в рамках деятельности Дунайской комиссии и реализации Стратегии ЕС для Дунайского региона. Кроме того, украинская сторона уделяет особое внимание развитию комбинированных перевозок в сообщении Азия - страны ЕС транзитом через Украину.

"В начале сентября состоялись консультации со словацкой стороной по вопросу активизации сотрудничества в развитии маршрута Китай - Европа через территории Украины и Словакии. Украинская железнодорожная инфраструктура имеет достаточный потенциал и возможности для обеспечения надежного транспортного сервиса при выполнении таких перевозок", - добавил Криклий.