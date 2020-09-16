Экономика

10:27 16.09.2020

Криклий пригласил австрийские компании к сотрудничеству в обновлении подвижного состава "Укрзализныци"

2 мин читать
Криклий пригласил австрийские компании к сотрудничеству в обновлении подвижного состава "Укрзализныци"

 Министр инфраструктуры Владислав Криклий, находясь в составе делегации президента Владимира Зеленского с официальным визитом в Австрию, пригласил австрийские компании к сотрудничеству по обновлению подвижного состава АО "Укрзализныця" (УЗ), сообщила пресс-служба Мининфраструктуры в среду.

"Несмотря на кризис и карантин, мы продолжаем предпринимать все возможные меры для бесперебойной перевозки грузов. И мы хотим развивать это сотрудничество дальше. Для нас также важна и ожидаема совместная реализация проектов в дорожном секторе и на железной дороге. Речь идет о проектах по обмену опытом внедрения WIM- и Tolling-систем, а также дальнейшая работа над проектом "Ширококолейное сообщение 1520-мм Кошице - Вена". Кроме этого, начался отбор производителя электровозов для обновления парка электровозов "Укрзализныци". Мы приглашаем австрийские компании к сотрудничеству в данном вопросе и участию в отборе", - сказал он во время встречи с участниками украинско-австрийсвого экономического форума во вторник.

Кроме того, министр, которого цитирует пресс-служба, отметил, что Украина очень высоко ценит сотрудничество с Австрией в рамках многосторонних инициатив и международных организаций, в частности в рамках деятельности Дунайской комиссии и реализации Стратегии ЕС для Дунайского региона. Кроме того, украинская сторона уделяет особое внимание развитию комбинированных перевозок в сообщении Азия - страны ЕС транзитом через Украину.

"В начале сентября состоялись консультации со словацкой стороной по вопросу активизации сотрудничества в развитии маршрута Китай - Европа через территории Украины и Словакии. Украинская железнодорожная инфраструктура имеет достаточный потенциал и возможности для обеспечения надежного транспортного сервиса при выполнении таких перевозок", - добавил Криклий.

Теги: #австрия #укрзализныця #мининфраструктуры #криклий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:03 15.09.2020
СЕО Raiffeisen Bank International AG отметил особую заинтересованность в стабильной работе в Украине

СЕО Raiffeisen Bank International AG отметил особую заинтересованность в стабильной работе в Украине

22:57 15.09.2020
Гендиректор Kronospan GmbH призвал решить проблемные вопросы деревообработки и нормировать законодательство по экспорту древесины

Гендиректор Kronospan GmbH призвал решить проблемные вопросы деревообработки и нормировать законодательство по экспорту древесины

22:55 15.09.2020
Австрийский бизнес заинтересован в проектах по снижению смертности на дорогах Украины, создании системы дорожного сбора для финансирования строительства дорог

Австрийский бизнес заинтересован в проектах по снижению смертности на дорогах Украины, создании системы дорожного сбора для финансирования строительства дорог

20:34 15.09.2020
Зеленский обсудил с президентом парламента Австрии Соботкой ситуацию на Донбассе и вопросы двусторонних отношений между странами

Зеленский обсудил с президентом парламента Австрии Соботкой ситуацию на Донбассе и вопросы двусторонних отношений между странами

17:23 15.09.2020
Зеленский считает, что пока преждевременно обсуждать вопрос переноса встреч ТКГ из Минска, следует дождаться развития ситуации в Беларуси

Зеленский считает, что пока преждевременно обсуждать вопрос переноса встреч ТКГ из Минска, следует дождаться развития ситуации в Беларуси

17:17 15.09.2020
Австрия дополнительно выделит EUR1 млн в виде гуманитарной помощи для востока Украины – Курц

Австрия дополнительно выделит EUR1 млн в виде гуманитарной помощи для востока Украины – Курц

16:22 15.09.2020
Для Украины важно единство европейских стран в вопросе санкций против России – Зеленский

Для Украины важно единство европейских стран в вопросе санкций против России – Зеленский

16:17 15.09.2020
Зеленский ожидает участие австрийского бизнеса в конкурсах по концессии морских портов Украины и приватизации госбанков

Зеленский ожидает участие австрийского бизнеса в конкурсах по концессии морских портов Украины и приватизации госбанков

15:47 15.09.2020
Зеленский: после аннексии Крыма и войны на Донбассе у нас нет "отношений" с РФ, и о них говорить еще очень рано, пока мы только начали диалог

Зеленский: после аннексии Крыма и войны на Донбассе у нас нет "отношений" с РФ, и о них говорить еще очень рано, пока мы только начали диалог

15:35 15.09.2020
В Вене в присутствии президентов Украины и Австрии был подписан ряд двусторонних договоров

В Вене в присутствии президентов Украины и Австрии был подписан ряд двусторонних договоров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Концепция реформирования лесной отрасли должна быть разработана в ближайшие месяцы - Шмыгаль

"Газпром" в 2020г заплатит около $2 млрд за транзит газа через Украину

Глава "Нафтогаза" рассчитывает на скорое разделение активов "Укрнафты" после принятия законопроектов по налоговому долгу

J.P. Morgan ожидает снижения ВВП Украины в 2020г на 4% с отскоком на 6% в 2021г

Минфин отчитался об использовании 22,9 млрд грн из 66 млрд грн Фонда COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Гетманцев отказывается поддержать предложенные Минфином изменения в Налоговый кодекс

Концепция реформирования лесной отрасли должна быть разработана в ближайшие месяцы - Шмыгаль

"Газпром" в 2020г заплатит около $2 млрд за транзит газа через Украину

Глава "Нафтогаза" рассчитывает на скорое разделение активов "Укрнафты" после принятия законопроектов по налоговому долгу

Кабмин предлагает Раде возобновить индексирование ставок акциза на алкоголь, ренты и экологического налога

Рада приняла за основу законопроект о снижении ставки НДС до 7% для представителей культуры, туризма и креативных индустрий

J.P. Morgan ожидает снижения ВВП Украины в 2020г на 4% с отскоком на 6% в 2021г

Бизнес-сообщество ВИЭ просит премьера решить вопрос погашения долгов перед отраслью путем выплат из бюджета

Нефтяные цены растут, несмотря на опасения по поводу спроса, Brent - $39,84 за баррель

Минфин отчитался об использовании 22,9 млрд грн из 66 млрд грн Фонда COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА