Экономика

09:46 16.09.2020

Концепция реформирования лесной отрасли должна быть разработана в ближайшие месяцы - Шмыгаль

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Концепция реформирования лесной отрасли должна быть разработана в ближайшие месяцы - Шмыгаль

 Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал разработку концепции реформирования лесной отрасли в ближайшие месяцы.

"Чтобы нарастить объемы производства и в дальнейшем развивать отрасль, президент поставил ряд системных задач. Это, в частности, проведение национальной инвентаризации лесных ресурсов и создание электронного учета древесины, реализация древесины на конкурсной основе, а также усиление ответственности за нарушение законодательства в сфере использования лесных ресурсов", - цитируется премьер в сообщении на сайте на правительственном портале.

По словам премьер-министра, в лесной отрасли довольно много проблем, с которыми Украина живет еще со времен СССР и для их решения нужна системная реформа.

"В ближайшие месяцы должна быть разработана концепция реформирования лесной отрасли, чтобы Украина могла правильно управлять этим восстановительным ресурсом. При возможностях предприятий перерабатывать 1,2 млн кубических метров древесины, сегодня сырья в три-четыре раза меньше. Правильное управление лесным хозяйством, борьба с незаконными рубками, предотвращение пожаров - это приоритет, требующий слаженной работы правоохранительных органов, профильного министерства, правительства, Гослесагентства и территориальных громад", - отметил Шмыгаль.

В ходе рабочей поездки в Житомирскую область 15 сентября премьер подчеркнул, что деревообрабатывающая отрасль является важной составляющей экономики Житомирщины - доля экспорта продукции составляет почти 20% общего объема.

"Инвестиции, новые рабочие места, развивается экономика региона, уплачиваются налоги. Кроме того, один из мировых лидеров на мебельном рынке имеет амбициозные планы открыть производство в Украине, что даст новые возможности для сбыта деревообрабатывающим компаниям. Со своей стороны государство должно создать условия для эффективного развития отрасли и обеспечить баланс между интересами бизнеса и сохранением украинских лесов для будущих поколений", - отметил Шмыгаль.

Теги: #отрасль #лес #реформирование #кабмин #шмыгаль
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