Бизнес-сообщество ВИЭ просит премьера решить вопрос погашения долгов перед отраслью путем выплат из бюджета

Профильные ассоциации просят премьер-министра Дениса Шмыгаля предусмотреть в госбюджетах на 2020 и 2021 годы расходы на финансовую поддержку ГП "Гарантированный покупатель" с целью обеспечения расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

С соответствующей просьбой в совместном письме от 15 сентября обратились ведущие ассоциации по возобновляемой энергетике: Европейско-украинское энергетическое агентство, Украинская ветроэнергетическая ассоциация и Украинская ассоциация возобновляемой энергетики

Согласно письму, полученному интернет-порталом "Энергореформа" во вторник, бизнес-сообщество просит премьера также дать поручение Министерствам энергетики и финансов, Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"), НЭК "Укрэнерго" подготовить необходимые предложения по урегулированию кризисной ситуации на рынке и выполнению государством своих обязательств перед ВИЭ-объектами.

"Также при подготовке нормативно-правовых актов относительно выпуска облигаций внутреннего государственного займа, как это определено п.4 раздела ІІ закона №810-ІХ, просим вас взять под личный контроль включение в них положений относительно полного погашения задолженности перед производителями э/э из ВИЭ в 2021 году", – отмечается в документе.

Руководители профильных ассоциаций обращают внимание на критическое состояние расчетов за произведенную "зеленую" электроэнергию и отсутствие реальных источников ее погашения, указывая, что на 1 августа общий долг за нее составляет 22,4 млрд грн.

"Более того, по подсчетам "ГарПока", часть прогнозной выработки товарной продукции из ВИЭ за период с 1 августа по 21 декабря 2020 года, а точнее 9,8 млрд грн, не будет должным образом уплачена "Укрэнерго" "ГарПоку", – указывают ассоциации.

Причинами этого в объединениях производителей "зеленой" электроэнергии называют недостаток средств на оплату услуги по увеличению доли производства э/э из ВИЭ в тарифе системного оператора "Укрэнерго", а также неблагоприятную ситуацию для ее продажи на рынке "на сутки вперед".

Представители отрасли отмечают, что согласно постановлению НКРЭКУ №1329 от 11 июля, прогнозные расходы из тарифа НЭК на поддержку возобновляемой генерации на весь год составляют 19,6 млрд грн. При этом только за первое полугодие фактические расходы уже составили 20 млрд грн, что свидетельствует о критическом недофинансировании регулятором в тарифе "Укрэнерго" указанных расходов.

При этом в письме подчеркивается, что подписание меморандума с инвесторами и последовавшее за ним принятие закона, существенно снизившего с 1 августа "зеленые" тарифы, создали взаимные обязательства как производителей э/э из ВИЭ, так и государства.

Как сообщалось, уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с начала года по состоянию на 10 сентября составляет 31,4%,

Премьер-министр Шмыгаль в конце августа подтвердил, что погашение задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) будет осуществляться в соответствии с условиями ранее подписанного меморандума между правительством и инвесторами в ВИЭ.

Кроме того, по словам премьера, правительство будет закладывать в бюджет следующего года сумму в размере 20 млрд грн на прямые компенсации "зеленой" генерации, возможность чего предусмотрена в недавно принятом законе об условиях поддержки возобновляемой энергетики № 810-IX.

Согласно меморандуму об условиях поддержки возобновляемой генерации, подписанному правительством и производителями энергии из ВИЭ в начале июня, в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности, затем ежеквартально в 2021 году – по 15%.