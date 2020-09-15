Экономика

17:31 15.09.2020

Суд не нашел оснований для взыскания с "ДТЭК "Западэнерго" свыше 400 млн грн "Укрэнерго" за передачу э/э при экспорте

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Суд не нашел оснований для взыскания с "ДТЭК "Западэнерго" свыше 400 млн грн "Укрэнерго" за передачу э/э при экспорте

 Хозяйственный суд Львовской области отказал НЭК "Укрэнерго" в удовлетворении иска к ЧАО "ДТЭК Западэнерго" о взыскании с последнего 425,8 млн грн оплаты тарифа на передачу при экспорте электроэнергии за июль 2019 – май 2020 года.

"Проанализировав все обстоятельства и материалы дела, суд считает, что исковые требования являются необоснованными и такими, что не подлежат удовлетворению", – говорится в решении суда от 17 августа, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

Суд аргументировал свое решение отсутствием правовых оснований для учета экспорта при начислении платы за передачу электроэнергии.

В частности, суд указал, что договором на передачу электроэнергии, заключенным между "Укрэнерго" и "ДТЭК Западэнерго", установлен исчерпывающий перечень оснований для определения планового и фактического объемов услуги по передаче электроэнергии.

"При этом объемы экспорта электроэнергии не учитываются при определении фактического объема услуг по передаче, и более того - вообще не предоставляются истцом", – говорится в решении суда.

В то же время суд принял во внимание, что генкомпания не отрицает необходимости осуществления оплаты услуги по передаче электроэнергии, необходимой для обеспечения собственных нужд, отметив, что ей было уплачено с июля 2019 по март 2020 10,057 млн грн.

Кроме того, суд акцентировал, что принятое в феврале постановление Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), №360 об утверждении изменений в Кодекс системы передачи, направленное на урегулирование вопроса с оплатой тарифа на передачу при экспорте, остановлено постановлением Окружного административного суда Киева от 11 февраля и его действие не может распространятся на часть спорного периода.

Вместе с тем суд указал, что другой частью предмета спора является требование о взыскании стоимости услуг по передаче экспортированных объемов электроэнергии за июль 2019-февраль 2020 года, то есть за период, который предшествовал принятию указанного постановления регулятора.

Суд отметил, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия.

При этом в решении суда указано, что необходимость утверждения изменений в Кодекс системы передачи относительно оплаты услуги по передаче э/э при экспорте была вызвана отсутствием соответствующих положений в действующих нормативно-правовых актах.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева открыл производство по иску "ДТЭК Западэнерго", оспаривающего принятое 7 февраля решение НКРЭКУ об обязательстве экспортеров электроэнергии оплачивать тариф на ее передачу.

"Укрэнерго" со своей стороны призвало ускорить внедрение в национальное законодательство норм Третьего энергопакета ЕС, что, в частности, даст возможность присоединиться к механизму ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation), который позволит снизить финансовую нагрузку на экспортеров электроэнергии.

По данным НЭК, механизм позволяет компенсировать системным операторам инфраструктурные расходы и технологические потери электроэнергии в сетях при осуществлении трансграничных операций и таким образом уменьшить финансовую нагрузку на экспортеров.

ДТЭК в январе заявил, что считает незаконным включение НЭК "Укрэнерго" объемов экспорта в оплату передачи электроэнергии и не признает свой долг перед госкомпанией.

Позже ДТЭК, ссылаясь на рекомендации Европейского Энергосообщества, отметил, что Секретариат ЕЭС однозначно указал на неправомерность применения тарифа на передачу для компаний-экспортеров.

Теги: #укрэнерго #дтэк_захидэнерго #суд
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