Экономика

17:01 15.09.2020

ДМЗ Ярославского продолжает постепенно восстанавливать производство после простоя

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ДМЗ Ярославского продолжает постепенно восстанавливать производство после простоя

ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ"), входящее в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, после запуска в июне текущего года доменной печи и прокатных цехов №1 и №2 после ремонтных работ с октября 2019 года, продолжает восстанавливать производство.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, в августе произведено 22 тыс. тонн проката (в июле - 17 тыс. тонн), выплавлено 28 тыс. тонн стали (22 тыс. тонн), 24 тыс. тонн чугуна (20 тыс. тонн).

В целом за восемь месяцев 2020 года произведено 50 тыс. тонн проката, 63 тыс. тонн стали, 61 тыс. тонн чугуна, тогда как в аналогичном периоде прошлого года – 380 тыс. тонн проката, 456 тыс. тонн стали, 437 тыс. тонн чугуна.

Ранее собеседник агентства пояснял, что предприятие выходит на заданные технические параметры для выполнения производственных планов.

В конце мая текущего года сообщалось, что ДМЗ готовится к запуску доменного и прокатного переделов.

Инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника "Сухая Балка" предусматривает капиталовложения в размере $300 млн в течение ближайших 5 лет. Для реализации инвестпроектов специалисты ДМЗ провели необходимые ремонтные работы и приступили к запуску завода.

ДМЗ в начале июня 2010 года начал выплавку литейного чугуна после задувки 29 мая доменной печи №2, которая простаивала с октября 2019 года. После этого были запущены прокатные цеха №1 и №2.

ДМЗ в январе-июле 2019 года сократил производство проката на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 334 тыс. тонн, стали на 20,5% - до 404 тыс. тонн, чугуна - на 20%, до 387 тыс. тонн.

В 2019 году ДМЗ сократил производство проката на 43% по сравнению с 2018 годом - до 449 тыс. тонн, стали на 44,5% - до 511 тыс. тонн, чугуна – также на 44,5%, до 492 тыс. тонн.

Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. Начиная с 2016 года, инвестиции в экологические программы составили 350 млн грн.

Группа DCH Ярославского 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. Технологически приобретение было осуществлено путем покупки 100% акций Drampisco Limited, которая, в свою очередь, владеет 97,73% акций ЧАО "Евраз-ДМЗ".

По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, в собственности Drampisco Limited (Кипр) находится 97,7346% акций ДМЗ.

Уставный капитал ЧАО – 574,994 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.

Теги: #дмз #производство #ярославский
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