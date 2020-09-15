DCH Steel Ярославского не имеет акций КЖРК и не участвует в операционном управлении предприятием

DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, в рамках которой сосредоточены горно-металлургические активы компании, не владеет акциями ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) и не имеет отношения к операционному управлению предприятием.

"Компания DCH Steel не является прямым либо опосредованным владельцем акций ПАО "КЖРК" и не имеет отношения к операционной, инвестиционной и финансовой деятельности указанного юридического лица", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в DCH во вторник в ответ на соответствующий запрос.

Ранее председатель Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что у КЖРК два основных собственника: группа "Приват" и группа "Метинвест", владеющие по 50% предприятия. При этом группа "Приват" управляет предприятием.

"При этом Коломойский (бизнесмен Игорь Коломойский – ИФ) втянул (в предприятие - ИФ) Ярославского (бизнесмен Александр Ярославский – ИФ) и документально оформили присутствие четырех компаний Ярославского", - сказал Волынец.

Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1, 2, прекращение нарушений при аттестации.

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды. Численность работников по итогам 2019 года - 7,411 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что определенной долей в КЖРК владеет группа СКМ, тогда как группа "Метинвест" никакого отношения к КЖРК не имеет. При этом группа СКМ является только инвестором, а оперативный контроль на комбинате осуществляет группа "Приват".

Согласно отчету о платежах компании за 2019 год, обнародованному администрацией КЖРК 1 сентября 2020 года, конечный бенефициар предприятия – Ринат Ахметов.

КЖРК по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2018 годом - до 1 млрд 583,315 млн грн с 745,567 млн грн. Комбинат в прошлом году нарастил чистый доход на 31,4% - до 6 млрд 559,213 млн грн. Нераспределенная прибыль предприятия к концу прошлого года составила 7 млрд 151,199 млн грн.

По данным НДУ на второй квартал 2020 года, основным акционером КЖРК является компания Starmill Limited, которой принадлежит 99,8812% его акций.

Уставный капитал предприятия - 1 млрд 991,233 млн грн.