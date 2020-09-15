Рада создала ВСК по вопросам расследования фактов коррупции в органах ГАСК

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов коррупции в органах Государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (ГАСК).

За соответствующее постановление № 3568 проголосовало 316 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, основными заданиями временной следственной комиссии парламента является расследование фактов коррупции в сфере выдачи разрешительной документации на строительство по обращениям субъектов хозяйствования и обнародованных в средствах массовой информации; расследование фактов злоупотреблений и/или ненадлежащего выполнения своих обязанностей должностными лицами органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.