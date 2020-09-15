"Укрпошта" с 16 ноября запустит в Одесской области еще 18 передвижных отделений

АО "Укрпошта" с 16 ноября запустит еще 18 бригад передвижных отделений в Любашевском и Ширяевском районах Одесской области.

Как сообщила пресс-служба компании по итогам презентации отделений возле Одесской облгосадминистрации во вторник, до конца 2020 года в области будут работать 106 передвижных отделений. В настоящее время в области работают 10 авто передвижных отделений.

"Многие из этих населенных пунктов, куда поедут передвижные отделения, я проехал лично, поэтому знаю, насколько там тяжелое состояние с инфраструктурой и людям не хватает услуг. Ведь банки присутствуют лишь у 5% населенных пунктов Украины, а "Укрпошта" есть в каждом. Через передвижное отделение людям доставят лекарства, они смогут заказать товары через интернет и воспользуются другими услугами. У нас есть современные бабушки, которые уже заказывают товары с AliExpress. После двух пилотных лет на Черниговщине и тестовых запусков в пяти других областях люди видят реальные изменения и поддерживают проект. Поэтому мы будем и далее активно работать, чтобы к концу 2021 года запустить около 2,5 тыс. передвижных отделений по всей Украине, и соединить удаленные села с миром", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Игоря Смелянского.

Как сообщалось, "Укрпошта" запускает 500 передвижных отделений еще в шести областях, помимо Черниговской, где они уже функционируют с 2019 года.