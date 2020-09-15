НБУ обязал банки проводить идентификацию пользователей платежных электронных средств

Национальный банк Украины (НБУ) гармонизировал регулирование рынка электронных денег с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере осуществления финансового мониторинга, в том числе обязал банки проводить идентификацию пользователей электронных средств, сообщила пресс-служба банка.

Соответствующие изменения содержатся в постановлении правления НБУ №133 от 11 сентября "Об утверждении изменений к положению об электронных деньгах в Украине", которое опубликовано на сайте регулятора и вступает в силу 15 сентября.

Согласно документу, банки должны будут осуществлять идентификацию и верификацию пользователей электронных денег, которые открывают электронные кошельки, как и при открытии счетов.

Отмечается, что переводы с использованием электронных денег также должны будут сопровождаться информацией о плательщике и получателе.

Как сообщается, финансовые учреждения должны осуществлять идентификацию и верификацию новых пользователей электронных денег еще с 28 апреля 2020 года, то есть с даты вступления в силу закона о финмониторинге.

Теперь банки должны будут идентифицировать и верифицировать во время планового обновления или уточнения информации клиентов, которые уже имели открытые электронные кошельки состоянию на 28 апреля 2020 года, отмечено в сообщении.

Помимо этого, регулятор определил, что проверка пользователей не нужна если инициируется операция с электронными деньгами, которая осуществляется с использованием заранее оплаченной карточки, а также если осуществляется оплата товаров наличными или с помощью платежной карты с использованием электронного кошелька, который открывается однократно исключительно для технологического проведения этой операции.

НБУ также отменил ограничения по суммам электронных денег, на которые могут осуществляться расчеты и переводы для идентифицированных и верифицированных в полном объеме пользователей электронных кошельков.

Согласно сообщению, теперь на пополняемом электронном кошельке может храниться сумма до 400 тыс. грн, а на непополняемом - до 5 тыс. грн.

Кроме того, центробанк ужесточил требования по контролю за деятельностью коммерческих агентов с целью минимизации рисков неправомерного использования электронных денег. В частности, теперь такие агенты обязаны открывать у банка-эмитента отдельный текущий счет для осуществления агентской деятельности, а также должны использовать наличность, полученную у клиента, исключительно для внесения на отдельный текущий счет и не могут пользоваться ею в других целях.

Кроме того, НБУ обязал коммерческих агентов подтверждать каждую операцию по приему наличных кассовым документом и запретил им передавать свои полномочия по агентскому договору другим субъектам хозяйствования и физлицам.

Отмечается, что контроль за соблюдением порядка зачисления наличных агентами будет осуществлять банк-эмитент.

Согласно документу, Нацбанка также установил ряд требований для банков-эмитентов электронных денег с целью повышения безопасности прав пользователей

Регулятор обязал банки-эмитенты информировать клиента о создании электронного кошелька и получить его согласие перед заключением договора, а также предоставить пользователю информацию о наименовании и местонахождении эмитента и оператора, об условиях и порядке создания и использования электронного кошелька, о порядке и способах осуществления переводов между пользователями, также о суммах и порядке уплаты комиссионного вознаграждения пользователем.

НБУ также запретил банкам предоставлять кредит из средств, полученных в качестве предоплаты за выпущены электронные деньги и привлекать коммерческих агентов для выпуска электронных денег.

Согласно сообщению, для комфортного перехода банки будут иметь шесть месяцев, чтобы разработать и подать регулятору изменения в правила использования электронных денег и привести свою деятельность в соответствие с требованиями нового регулирования.