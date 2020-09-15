Ассоциация "Предприятий строителей "Интергал-Буд" предлагает Минэкономики ввести в Украине программу ипотеки под 3%

Ассоциация "Предприятий строителей "Интергал-Буд" направила министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко письмо с предложением направить часть средств программы "Большого строительства" на финансирование программы ипотеки для граждан под 3% сроком на 20 лет.

"Крупнейшая среди частных застройщиков компания "Интергал-Буд", которая работает на рынке Украины с 2003 года. В последние пять лет экспериментировала с предоставлением рассрочек от застройщика на приобретение жилья на различные периоды, с разными процентными ставками и условиями. Доказано практикой: ставка 3% с первым взносом 10% на 10 лет просто "взрывает" продажи. Очереди в отделы продаж формируются, как в первый "Макдональдс". Собрав статистику Минюста и НБУ, мы пришли к выводу, что по такой ставке можно дополнительно в год осуществлять продажи новых квартир минимум на 40 млрд грн. Эти деньги есть в коммерческих банках, которые сегодня имеют проблемы с необходимостью выдавать кредиты под надежный залог. От государства требуется компенсация разницы в ставках между 12% и 3%, которые были предоставлены коммерческими банками", - говорится в письме.

Согласно ему, на такую программу ипотечного кредитования потребуется в целом около 2-3 млрд грн. в год.

В письме также приводятся аргументы в пользу финансирования ипотечных программ по сравнению c эффективностью направления средств на строительство инфраструктурных объектов.

В частности, мультипликатор при жилом строительстве составляет 11,5, тогда как в инфраструктурном – 2-3; в новостройках на 98% используются украинские материалы, в дорогах же, например, 70% стоимости составляет импортируемый битум и оплата услуг иностранных компаний.

В компании подчеркивают высокую коррупционную составляющую при строительстве дорог и мостов, тогда как при ипотечном кредитовании полностью отсутствует коррупция, ведь покупателями и заемщиками являются физические лица, а кредиторами – коммерческие банки.

Помимо этого, в письме озвучен ряд других преимуществ введения масштабной программы ипотечного кредитования населения. Например, запуск механизма реновации ветхого и аварийного жилья в небольших городках.

"Доступная ипотека создаст рынок недвижимости в этих населенных пунктах, позволит привлечь системных игроков к строительству, а это – новое комфортное жилье, благоустройство городов, оборудованные микрорайоны с инфраструктурой, ремонт дорог, парков и инженерных сетей", - убеждены в компании.

Еще один из аргументов: на обеспечение ипотечной программы потребуется 2-3 млрд грн из бюджета. Эти затраты с немалой наценкой будут возвращаться в казну в виде ЕСВ от зарплат, НДС и налога на прибыль предприятий, где будут работать заемщики. При этом, например, программа "Большое строительство" предусматривает 60-70 млрд грн, которые впоследствии не возвращаются в бюджет.

"Это будет "атомный" взрыв не только в строительной, но в связанной с ней отраслях. Прежде всего, создаются дополнительные рабочие места с большей долей этих 500 тыс. ежегодных покупателей. Люди, которые выезжали за границу, чтобы заработать на квартиру, начнут здесь, внутри страны, толкать экономику к развитию", - убеждены специалисты профильной строительной ассоциации.

По данным компании, объемы ипотечного кредитования по состоянию на 2019 год в Украине на порядок ниже, чем в 2007 году (11 тыс. выданных кредитов против 110 тыс.). В денежном эквиваленте этот показатель в 15 раз ниже, чем в 2007 году. Если в 2007 году доля ипотеки в структуре продаж жилья составляла 30%, то сейчас - не более 3%. При этом существенных изменений в последние пять лет не произошло. Количество выданных ипотечных кредитов выросло лишь с 7,5 тыс. в 2015 году.

"Если в 2007 году было выдано 47,5 млрд. грн., то в 2017-2019 гг. в среднем выдавалось по 2-3 млрд грн в год. Это значит, что существует 45 млрд грн неиспользованного ежегодного спроса. По данным НБУ, средний возраст заемщика составляет 37 лет. Но следует учесть, что в большинстве случаев такое кредитование доступно семьям с доходом 50-100 тыс. грн. в мес. Все это означает, что собственное жилье недоступно молодежи и молодым семьям – доля заемщиков до 30 лет составляет всего 15%", – говорится в письме.

Ссылаясь на данные Государственного ипотечного учреждения, отмечается, что в очереди на получение жилья числится более 800 тыс. семей. Кроме того, острую потребность в жилье имеют 60% временно перемещенных лиц.

По данным ассоциации, ипотечные кредиты сейчас готовы предоставлять всего семь банков, и только благодаря партнерским программам с застройщиками. При этом ежегодный дополнительный спрос населения на жилье составляет 81,7 млрд грн, тогда как финансовые возможности приобрести жилье без кредитов имеет менее 10% домохозяйств.