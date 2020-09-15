Экономика

13:31 15.09.2020

Глава НБУ предупредил КС о последствиях признания закона о ФГВФЛ неконституционным

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Глава НБУ предупредил КС о последствиях признания закона о ФГВФЛ неконституционным

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко предупредил Конституционный суд Украины (КС) о последствиях признания закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" неконституционным, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина". 

"Я абсолютно уверен, что признание этого закона неконституционным разрушит систему гарантирования вкладов физлиц, подорвет доверие к банковской системе, сделает ее максимально уязвимой и навредит интересам миллионов вкладчиков", – сказал он в ходе заседания КС во вторник.

Шевченко указал, что принятие норм закона о ФГВФЛ обеспечило исполнение Украиной своих обязательств в рамках договора с ЕС и меморандума с МВФ.

"Признание закона неконституционным будет означать отказ Украины от ранее взятых на себя обязательств перед международными партнерами", – отметил он.

Как сообщалось, КС утром во вторник, 15 сентября, продолжил рассмотрение дела о конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" на открытой части пленарного заседания в форме устного производства.

Коллегия судей состоит из 15 чел.

Ранее сообщалось, что КС в июне 2020 года возобновил рассмотрение дела по представлению Верховного суда Украины от 2015 года о соответствии Конституции закона №4452-VI "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Согласно материалам суда, рассматривается конституционность статьи закона, которой требования вкладчиков-физлиц, превышающие размер покрываемой Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) суммы (200 тыс. грн), были смещены с третьей на четвертую очередь, а требования ФГВФЛ – с пятой на третью. В документе отмечается, что выплаты гарантированного возмещения не доходят до лиц, находящихся в четвертой очереди и дальше.

В представлении также указано, что когда гарантирование вкладов физлиц регулировалось законами от 2001 года, у ФГВФЛ отсутствовали полномочия нормативного регулирования системы гарантирования вкладов физлиц, выведения неплатежеспособных банков с рынка, осуществления регулирования деятельности банков, а также введения временной администрации и ликвидации банков.

Теги: #нбу #конституционный_суд #фгвфл
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