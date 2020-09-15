Экономика

12:18 15.09.2020

"Метинвест" предложил выкупить до $290 млн евробондов-2021 и 2023 за счет новых евробондов

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"Метинвест" предложил выкупить до $290 млн евробондов-2021 и 2023 за счет новых евробондов

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 гг. на общую сумму до $290 млн (с учетом, в том числе, комиссий за тендеры), в том числе за счет выпуска новых еврооблигаций.

"Целью предложения … является проактивное управление и продление срока погашения долга эмитента, а также использование благоприятных рыночных условий для рефинансирования облигаций, чтобы обеспечить более устойчивую стабильную и долгосрочную структуру капитала с более низким риском рефинансирования", – отмечается в сообщении на Ирландской фондовой бирже во вторник.

"Метинвест" напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2021 номинальным объемом $115,31 млн и еврооблигации-2023 номинальным объемом $504,52 млн. Согласно предложению, объем выкупа еврооблигаций-2023 ограничен условием оставить этот выпуск в обращении в объеме не менее $300 млн. В частности, указано, что если все евробонды-2021 будут полностью поданы для выкупа до окончания 28 сентября, то объем выкупа евробондов-2023 составит до $164,25 млн.

"Метинвест" также сообщил, что уже получил от держателя евробондов-2021 на $80,8 млн информацию о намерении дать согласие на такой выкуп. Если такое намерение будет реализовано, включая предоставление согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций 2021 года, то для имплементации таких условий досрочного погашения облигаций-2021 понадобится получение согласия держателей этих бондов-2021 еще примерно на $5,7 млн.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 – по 104,25% от номинала, если инвесторы подадут свои заявки на участие в тендере по 28 сентября включительно.

Ранний срок приема заявок на выкуп облигаций-2021 и 2023, а также срок предоставления согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций-2021 - по 28 сентября включительно, финальный – срок по 13 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов – 1 октября, финальная – 16 октября.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #еврооблигации #метинвест
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