Украина рассчитывает на сотрудничество с Британией в сфере энергетики

Украина рассчитывает на сотрудничество с Великобританией в развитии зеленой энергетики, в частности, реализации проектов Energy Storage и зеленого водорода, а также трансформации угольной отрасли, сообщило Министерство энергетики по результатам встречи в режиме онлайн-конференции главы министерства Ольги Буславец с министром бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенгом.

"Для нас была бы очень важна помощь правительства Британии в рамках реализации проектов Energy Storage, являющимися важными для нашей энергосистемы и дальнейшего развития "зеленой генерации", – отметила Буславец, слова которой приводятся в сообщении министерства во вторник.

Указав на значительный потенциал Украины в развитии зеленого водорода, глава Минэнерго выразила надежду на результативное сотрудничество с Британией при осуществлении ключевых шагов по развитию и интеграции водородных технологий, в частности, реализации пилотных проектов.

При обсуждении вопроса трансформации угольных регионов Буславец отметила, что Украина рассматривает возможность участия в Безугольном энергетическом альянсе для привлечения инвестиций во внедрение новых проектов на территориях угольных моногородов.

Она также подтвердила британскому министру, что Украина ведет диалог с ЕС в рамках имплементации Европейского зеленого соглашения (European Green Deal), и, намереваясь актуализировать цели и векторы развития в этом направлении, начала процесс обновления Энергетической стратегии Украины до 2035 года с перспективой до 2050 года.