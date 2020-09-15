Экономика

11:55 15.09.2020

Ослабление курса гривни будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей — глава Совета НБУ

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Ослабление курса гривни будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей — глава Совета НБУ

Ослабление курса гривни по отношению к иностранным валютам будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей, сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"В условиях плавающего обменного курса гривни, определенного в ежегодных Основных принципах денежно-кредитной политики, ослабление курса гривни к иностранным валютам будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей", – написал он в Facebook во вторник. 

По словам Данилишина, в связи с этим Нацбанк пока воздерживается от интервенций по продаже иностранной валюты на межбанковском рынке, однако активно мониторит положение дел на межбанковском рынке и готов обеспечить достаточное предложение иностранной валюты в случае необходимости.

Он отметил, что ослабление гривни может быть связано с ростом спроса на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков, прежде всего на условиях "форвард", что "может свидетельствовать об усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов на фоне неопределенности с распространением эпидемии COVID-19 и возможности введения новых ограничений экономической активности в Украине".

Глава Совета НБУ добавил, что девальвация гривни свидетельствует о ее возможном возвращении к значениям 2018 года, в частности к показателю 29 грн/$1.

Теги: #курс #нбу #гривня #данилишин
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