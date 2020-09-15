НБУ может в I полугодии-2021 повысить учетную ставку до 7% - ICU
Национальный банк Украины (НБУ) сохранит существующую учетную ставку на уровне 6% годовых до конца года, однако в первом полугодии 2021 года может повысить ее до 7%, прогнозирует аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив.
"В 2021 году НБУ встанет перед вопросом необходимости повышения учетной ставки", - сказал он в ходе онлайн-презентации обновленных экономических прогнозов группы во вторник.
"Мы ожидаем, что это произойдет уже в первом полугодии: НБУ повысит ее на 1 процентный пункт - до 7%", - сказал Демкив.
Как сообщалось, правление НБУ 6 сентября объявило о сохранении учетной ставки на рекордно низком уровне 6% годовых.