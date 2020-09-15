Экономика

11:36 15.09.2020

НБУ может в I полугодии-2021 повысить учетную ставку до 7% - ICU

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НБУ может в I полугодии-2021 повысить учетную ставку до 7% - ICU

Национальный банк Украины (НБУ) сохранит существующую учетную ставку на уровне 6% годовых до конца года, однако в первом полугодии 2021 года может повысить ее до 7%, прогнозирует аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив.

"В 2021 году НБУ встанет перед вопросом необходимости повышения учетной ставки", - сказал он в ходе онлайн-презентации обновленных экономических прогнозов группы во вторник.

"Мы ожидаем, что это произойдет уже в первом полугодии: НБУ повысит ее на 1 процентный пункт - до 7%", - сказал Демкив.

Как сообщалось, правление НБУ 6 сентября объявило о сохранении учетной ставки на рекордно низком уровне 6% годовых.

Теги: #учетная_ставка #icu #нбу
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