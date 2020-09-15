Экономика

10:44 15.09.2020

Объявлен конкурс на строительство нового аэродромного комплекса в Днепре с оценочной стоиомостью 5,7 млрд грн

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Объявлен конкурс на строительство нового аэродромного комплекса в Днепре с оценочной стоиомостью 5,7 млрд грн

 Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал начало строительных работ по возведению нового аэродромного комплекса в международном аэропорту "Днепропетровск".

"Сегодня заключен договор, по которому уже завтра стартуют следующие подготовительные работы: демонтаж трансформаторных подстанций и системы дистанционного управления; вынесение кабелей связи и электроснабжения; переключение светосигнального оборудования; перемещение метеоплощадок и т.п." - написал он в своем Телеграм-канале.

Подрядчиком на этапе выполнения подготовительных работ выбрана компания "Автомагистраль-Юг". Она проведет ряд подготовительных в части обеспечения эксплуатации существующей искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта за 12 млн грн.

Криклий также сообщил, что уже объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства аэродрома нового аэродрома с ожидаемой стоимостью работ в 5,699 млрд грн. Окончание подачи тендерных предложений по нему назначено на 13 ноября текущего года.

Кроме того, по словам Криклия, частный инвестор "НС Днепр" начинает строить новый пассажирский и VIP-терминалы.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что строительные работы в аэропорту Днепра начнутся уже в конце сентября.

Отмечается, что взлетно-посадочная полоса аэропорта будет длиной 3200 м. За новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе отвечает инвестор - украинская промышленно-финансовая группа DCH.

Международный аэропорт "Днепр" (ранее - "Днепропетровск") функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта составляет 2,841 тыс. м.

Теги: #недвижимость #днепр #конкурс #мининфраструктуры #аэропорт
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