Рада запланировала осенью рассмотреть доработанный законопроект о реформе АМКУ - глава комитета

Верховная Рада запланировала осенью рассмотреть доработанную версию законопроекта №2730 и альтернативные проекты законов о реформе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), сообщила глава комитета Ольга Пищанская.

"В любом случае на эту осень запланировано вынесение доработанного законопроекта №2730 в Верховную Раду", - сказала Пищанская в интервью агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, в марте комитет включился в процесс обсуждения потенциальных изменений.

"Цель амбициозная: с одной стороны, улучшить само законодательство для соответствия существующим внутренним экономическим реалиям, с другой - максимально приблизить его к европейским нормам", - пояснила Пищанская.



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