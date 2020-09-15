Экономика

09:23 15.09.2020

Microsoft ищет партнерства со стартапами в борьбе с Amazon за рынок облачных услуг

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Microsoft ищет партнерства со стартапами в борьбе с Amazon за рынок облачных услуг

Американские Microsoft Corp. и Amazon.com Inc., используют новую тактику, чтобы выиграть ожесточенную борьбу за рынок облачных технологий, и привлекают быстрорастущие стартапы, обещая помочь с продажей их услуг, пишет газета The Wall Street Journal.

Так, в понедельник Microsoft объявила о партнерстве с Abnormal Security Corp., в рамках которого базирующийся в Сан-Франциско стартап, специализирующийся на обеспечении безопасности электронной почты, перенесет свое программное обеспечение на платформу облачных вычислений Microsoft Azure. Microsoft, в свою очередь, обещает продавать услуги Abnormal своим крупным корпоративным клиентам. Это первое подобное соглашение, по сообщению Microsoft. Компании не раскрывают финансовые условия.

Amazon также использует партнерскую модель для продвижения своего облачного бизнеса. В январе компания подписала соглашение с базирующейся в Белвью, штат Вашингтон, Apptio Inc., которая разрабатывает облачное программное обеспечение для управления бизнесом. Apptio договорилась о расширении масштабов использования облачной платформы Amazon Web Services, тогда как Amazon теперь продает услуги стартапа своим облачным клиентам.

"Все эти облачные платформы хотели бы, чтобы стартапы использовали их в качестве основы, - говорит Мэтт Макилвейн, управляющий директор венчурной фирмы Madrona Venture Group. - Что нового - так это преднамеренность и слова: "Мы собираемся быть партнерами".

Партнерские соглашения могут помочь двум технологическим гигантам поддержать рост в сегменте бизнеса, который имеет решающее значение для их финансового положения и становится все более конкурентным, отмечает WSJ. Партнеры могут воспользоваться широким охватом продаж Microsoft и Amazon, обеспечивающим доступ к клиентам, которых многим стартапам и мелким предприятиям трудно самостоятельно привлечь.

По данным аналитической фирмы Gartner Inc., объем мирового рынка публичных облачных сервисов в прошлом году вырос на 37,3%, до $44,5 млрд. Первое место на нем по-прежнему занимает Amazon Web Services, доля которого на рынке в 2019 году составила 45%, а выручка $20 млрд. За ним следует Microsoft Azure с долей в 17,9% и выручкой на уровне $8 млрд.

Теги: #стартапы #microsoft #amazon
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