Рада должна принять бюджет на 2021 год в первом чтении до 20 октября, во втором - до 20 ноября - Гетманцев

Верховная Рада должна проголосовать в первом чтении за проект закона Украины "О государственном бюджете на 2021 год" до 20 октября, а до 1 декабря документ должен быть принят, заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев.

"Я бы не ожидал бюджетной ночи, особенно в сентябре. То, что мы будем рассматривать на этой неделе - эти внесение бюджета в Верховную Раду - мы его даже не голосуем. Первое чтение будет до 20 октября. До 1 октября депутаты должны внести поправки и предложения в проект бюджета сбалансированный, бюджетный комитет их анализирует, и только до 20 октября мы его голосуем в первом чтении, во втором чтении - до 20 ноября, до 1 декабря бюджет должен быть принят - это нормы бюджетного кодекса. Давайте не забегать наперёд, на этой неделе ничего сногсшибательного не будет", - сказал Гетманцев журналистам перед заседанием фракции "Слуга народа" вечером в понедельник.