Экономика

17:15 14.09.2020

Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования образования на 34 млрд грн – Минфин

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Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования образования на 34 млрд грн – Минфин

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение финансирования сферы образования в Украине на 34 млрд грн.

Согласно информации, обнародованной Министерством финансов Украины, на сферу образования предполагается предусмотреть 173,8 млрд грн, что на 34 млрд грн больше, чем запланировано на 2020 год.

В частности, 102,5 млрд грн (+21,2 млрд грн) предлагается направить на образовательную субвенцию для выплаты зарплат учителям, 49,2 млрд грн – на расходы на высшее образование, 1,4 млрд грн  - на поддержку "Новой украинской школы", 1 млрд грн – на строительство, ремонт и реконструкцию школ, 4,5 млрд грн – на выплату академических стипендий, 0,9 млрд грн – на выплату социальных стипендий, 1 млрд грн – на предотвращение распространения коронавируса в учреждениях образования, 0,5 млрд грн – на инклюзивное образование.

Теги: #образование #госбюджет #проект
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