Экономика

15:54 14.09.2020

Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, которые позволят получить 1,2млрд евро макрофинансовой помощи

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Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, которые позволят получить 1,2млрд евро макрофинансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи Евросоюза на сумму до 1,2млрд евро №825-IX, который Верховная Рада приняла 25 августа.

"Реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в нашем государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый", - сообщается на сайте Офиса президента в понедельник.

Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи. Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционировании рынка газа.

"Указанные меморандум и кредитное соглашение Украины и ЕС заключили 23 июля текущего года в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении "исключительной" макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса COVID-19 объемом 3 млрд евро, в рамках которого Украина получила наибольший пакет помощи в размере 1,2млрд евро", - говорится в сообщении.

Теги: #ес #зеленский #меморандум
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