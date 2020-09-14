Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования сектора обороны до 5,93% ВВП

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает финансирование сектора безопасности и обороны на 5,93% ВВП по сравнению с 5,45% ВВП в этом году, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Согласно представленной им информации, проект госбюджета предусматривает 267,2 млрд грн в 2021 году, тогда как нынешний госбюджет предполагает 245 млрд грн таких расходов, а фактические расходы на безопасность и оборону в прошлом году составили 218 млрд грн, или 5,45% ВВП.

Марченко также уточнил, что проект госбюджета на следующий год предусматривает свыше 1 млрд грн расходов на создание Бюро финансовой безопасности.