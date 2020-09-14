Экономика

15:01 14.09.2020

Ресторатор Дмитрий Борисов намерен запустить продажу блюд в сети АЗС

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Ресторатор Дмитрий Борисов намерен запустить продажу блюд в сети АЗС

"Семья ресторанов Дмитрия Борисова" (Gastrofamily) в рамках развития омниканальной модели разрабатывает проект продаж ресторанных блюд на автозаправочных комплексах одной из крупнейших сетей АЗК в Украине.

"Небольшой тизер – сейчас мы с одним из лидеров АЗК делаем новую омниканальную модель с нашими форматами, что сделает нашу еду доступной на любой заправке", - рассказал Дмитрий Борисов во время выступления на RAU Expo, состоявшемся на прошлой неделе в Киеве, не уточнив название сети АЗС.

По его словам, новая омниканальная модель продаж будет предусматривать возможность приобрести "за 140 секунд" блюда из меню ресторанов Gastrofamily в любом из каналов – на драйв-ин, внутри зала ресторана, или на доставке.

Семья ресторанов Дмитрия Борисова объединяет более 30 заведений, а также различные партнерские проекты в Украине и за ее пределами.

Среди них художественно-гастрономический пространство "Последняя баррикада", азиатский стейк-хаус Oxota na Ovets, рыбный ресторан РИБАLOVE, краб-хаус и Сифуд-бар Crab's Burger, Phidelphia Roll & Bowl, 1€ бары "Белый Налив" (в 15 городах), БПШ (Беляши. Пончики. Шаурма), Mushlya (демократический seafood bar), детский креативный пространство BabyRock и др.

Теги: #азс #борисов #рестораны
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