Экономика

14:02 14.09.2020

Госбюджет-2021 предусматривает закупки 100 пассажирских вагонов и электрификацию путей – глава Минфина

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Госбюджет-2021 предусматривает закупки 100 пассажирских вагонов и электрификацию путей – глава Минфина

Проект государственного бюджета на 2021 год предполагает закупку 100 пассажирских вагонов для АО "Укрзализныця" (УЗ), сообщил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

"Впервые государство профинансирует пассажирскую железнодорожную инфраструктуру. Предусматривается закупка 100 пассажирских вагонов", - сказал он, представляя проект госбюджета на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По его словам, также предусматривается модернизация и электрификация участка Житомир – Новоград-Волынский и электрификация участка Черкассы – Станция им. Тараса Шевченка.

"Это позволит существенно улучшить сообщение между этими городами и Киевом", - отметил он.

Теги: #госбюджет
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